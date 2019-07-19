通訊行被「棒球隊」砸爛 業者表示不提告

相關新聞
17歲少女猝死摩鐵 高大成依外傷推論：生前恐遭施暴2019-07-19 11:27
她要求分手 剛聲請保護令 同居人下殺手2019-07-19 00:59
引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案2019-07-18 17:18
農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡2019-07-18 16:10
影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警2019-07-18 13:23
廚房藏罕見制式手槍「小沙鷹」 他稱：20萬和叔公買的2019-07-18 13:13
又見人體運毒！女子運海洛因 在小港機場被逮2019-07-18 12:03
火車內亮刀喊「我要當鄭捷」 男遭起訴預備殺人2019-07-18 10:43
一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決2019-07-12 10:16
熱門文章
農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡2019-07-18 16:10
飼主半夜騎鐵馬拖狗跑到死 黃偉哲震怒譴責2019-07-18 13:01
引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案2019-07-18 17:18
他用「血鉛筆」3週調薪7次 網友直呼「求團購！」2019-07-18 20:57
影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警2019-07-18 13:23
影╱男子不爽警察攔查 竟狂毆將他暴打到腦震盪2019-07-18 19:49
重查太陽花施暴員警 基層警嘆：難道只有挨打的分？2019-07-18 17:17
台人早上為何不洗澡？他神揭「時間論」鄉民推爆2019-07-18 13:25
警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻2019-07-18 16:53
新竹6歲男童突衝出馬路遭車撞 搶救10天仍不治2019-07-19 11:16
轉傳蘇貞昌丟筆影片 顏正義恐遭刑事局約談2019-07-19 07:24
台南男子跨越鐵軌 區間車撞上當場死亡2019-07-18 14:22
機車違規右轉被撞後座女子亡 法官以猝不及防判撞人者免賠2019-07-18 18:29
17歲少女猝死摩鐵 高大成依外傷推論：生前恐遭施暴2019-07-19 11:27
網聊3個月約見面 留美型男變禿頭大叔2019-07-18 19:28
8個月大女嬰掉落2公尺深駐車坑 台南警消動員救人2019-07-18 21:26
「讓票」只開韓國瑜贏 高雄市長選舉賭盤首宗宣判2019-07-18 15:29
不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」2019-07-18 17:44
驅離「太陽花」 前北市警局長黃昇勇無罪2019-07-18 23:55
看問題／追責太陽花員警施暴 法官建議逾分際？2019-07-19 00:24
司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？2019-07-18 17:53
外帶麵線驚見「大強」泡澡！她心軟不公開店家有理由2019-07-18 13:14
太陽花黃昇勇無罪 司改會：忽視平庸的邪惡2019-07-18 13:19
半夜見長髮鄰居辯被嚇到罵「肖查某」 判罰1萬元2019-07-19 07:37
轉傳蘇揆摔筆影片 刑事局將約談顏正義2019-07-19 00:47
北市婦久病輕生 看護見拖鞋淚崩2019-07-18 16:36
廚房藏罕見制式手槍「小沙鷹」 他稱：20萬和叔公買的2019-07-18 13:13
她要求分手 剛聲請保護令 同居人下殺手2019-07-19 00:59
立法院前秘書長林錫山判刑定讞 今報到發監2019-07-19 10:15
合法電子遊藝場暗藏賭盤 賭客認帳、老闆全盤否認2019-07-18 21:01
臉書「喊」斬首韓國瑜 男不起訴處分2019-07-18 19:29
女大生參觀八里垃圾掩埋場 3人被鹼性粉末傷眼送醫2019-07-18 16:31
個性害羞F罩杯「小龍女」徵友 法界：網路陷阱多2019-07-18 14:16
幼貓雙耳被切、四肢被砍 嘉市動物守護協會報警抓兇嫌2019-07-18 14:19
嗆警5字髒話 保全被罰「一個字3千元」2019-07-18 14:23
開店驚見西瓜刀以為兇殺案 警調監視器兇手竟是牠2019-07-19 12:04
吃辦桌遇暴雨積水 她直呼「是真的流水席了」2019-07-19 12:09
路霸？汽車拋錨停路中 土城警助7旬駕駛推車解圍2019-07-18 14:46
宅急「騙」 詐團傳簡訊竊電子錢包2019-07-19 01:04
影／圖書館內婦拉椅子太大聲 他舉椅作勢攻擊2019-07-19 11:46
留言