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17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

通訊行被「棒球隊」砸爛 業者表示不提告

2019-07-19 12:19聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹一間通訊行18日遭多名惡煞持棍棒瘋狂猛轟爛砸，把店內玻璃櫃台以及大門都砸爛，瞬間玻璃四散，嚇壞一旁路人，遭民眾拍照ＰＯ網，案發細節仍待釐清。

據了解，該間通訊行疑似和人有糾紛，17日傍晚引來一群惡煞穿黑衣持棍棒衝進通訊行內，二話不說對著店內一陣狂轟猛砸，將櫃台與大門旁兩側玻璃轟碎，而這群惡煞犯案後，就快速逃離現場。不過，等警方趕抵，砸場的惡煞已經離開，通訊行也表示不提告。

新竹一間通訊行18日遭多名惡煞持棍棒瘋狂猛轟爛砸。圖／讀者提供
新竹一間通訊行18日遭多名惡煞持棍棒瘋狂猛轟爛砸。圖／讀者提供
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