17歲少女猝死摩鐵 高大成依外傷推論：生前恐遭施暴

2019-07-19 11:27 聯合新聞網 綜合報導



17歲少女小珍疑因服用過量毒品猝死，宛如W飯店女模案翻版。記者陳俞安／翻攝 分享 facebook

台南1名17歲少女北上台中摩鐵，參加毒品性愛趴。不料小珍疑似服用毒咖啡包等過量混用毒品，最後猝死在摩鐵內，其他一同開趴的6名男子見狀溜之大吉。檢警找回6名男子後聲請羈押，卻遭法官駁回。法醫高大成指出，因少女手腳上有外傷，懷疑可能遭到施暴，6名男子恐早知少女情況有異，卻執意帶往飯店性侵。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，外界質疑少女是遭到設局，但法醫高大成指出，不是自願的可能性不高，否則6男1女進去飯店時，不可能沒有戒心，理應不會這麼大膽。他認為，他們開完毒趴後，男子們可能認為當下場地不方便，才會將少女帶至附近旅館，途中可能就發現對方因吸毒而意識不清。

高大成說，少女手腳都有外傷，可能生前有遭到施暴，「有出血就是生前傷，抓的周圍沒有出血的話（就是）死後傷，那你死後還抓她幹嘛？」、「是不是死了以後才把她綁起來」。

少女在11日到台中後，幾乎每日都有狂歡派對，14日疑與2名男子入住飯店，10分鐘後再有2名男子加入，進行共4男1女的毒品性愛趴，期間一名男子上前求歡時，才發現少女身亡，4男立即穿衣逃離。

警方指出，案發房間未發現毒品容器，循線找到6名男子，其中3人坦承有與少女發生關係，1名男子稱只有在一旁拍攝性愛過程，其他2人則為相關牽涉人。檢方向法官聲請羈押坦言有發生關係的3名男子，但法官指出，乘機性交罪不是重罪，也沒有證據可以證明遺棄致死，因此駁回聲押，檢方不服已提出抗告。而拍照的男子則以3萬元交保。