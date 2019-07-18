親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案

2019-07-18 17:18聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣警方檢肅賴姓男子暴力犯罪集團10人到案，並查獲旗下13名泰國女子及5名台灣...
苗栗縣警方檢肅賴姓男子暴力犯罪集團10人到案，並查獲旗下13名泰國女子及5名台灣女子涉嫌賣淫。圖／民眾提供
分享
苗栗縣警局自行規畫「打擊幫派行動」專案，昨天檢肅特定政黨身分賴姓男子（40歲）為首的暴力犯罪集團10人，他們引進觀光簽證來台13名泰國女子，涉嫌控制賣淫，另向特定店家涉嫌強索保護費，若有不從則砸店，犯罪時間長達1年多，全案今天依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制等罪嫌移送法辦。

苗栗縣警察局刑警大隊今年3月起鎖定黑道幫派組合成員與經常活動處所蒐證，報請苗栗地檢署檢察官指揮，昨天統合縣警局刑警大隊、行政科、外事科、督察科及苗栗分局警力102人，分持拘票、搜索票在苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、南庄鄉等25處，同步執行搜索、拘提，檢肅「治平專案」對象賴姓男子、組織成員9人到案。

專案行動並查獲賴姓男子暴力犯罪集團，控制旗下13名泰國女子及5名台灣女子涉嫌賣淫，其中，泰國女子都是透過相互介紹，持15天觀光簽證來台，其中1名還是變性人，警方查扣安非他命、吸食器、機票、本票及帳冊、保險套等證物。

全案縣警局刑大、苗栗分局今天依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，泰國女子移送移民署苗栗專勤隊收容。

苗栗縣警察局指出，賴姓為首的暴力犯罪集團長期在苗栗市霸占地盤，恐嚇、恃強勒索、強逼旗下外籍女子賣淫等不法犯行，呼籲被害民眾能勇於出面指認，防制幫派犯罪是選前治安重點之一，警方將持續打擊黑道幫派行動。

苗栗縣警局淨化選前治安，檢肅賴姓男子為首的暴力犯罪集團10人，扣案大批證物。記者...
苗栗縣警局淨化選前治安，檢肅賴姓男子為首的暴力犯罪集團10人，扣案大批證物。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣警局淨化選前治安，檢肅賴姓男子為首的暴力犯罪集團10人，扣案大批證物。記者...
苗栗縣警局淨化選前治安，檢肅賴姓男子為首的暴力犯罪集團10人，扣案大批證物。記者范榮達／攝影
分享

幫派泰國賣淫
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

北市婦久病輕生 看護見拖鞋淚崩

2019-07-18 16:36

農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡

2019-07-18 16:10

翁啟惠涉浩鼎案被判申誡 提再審敗訴

2019-07-18 14:32

影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警

2019-07-18 13:23

廚房藏罕見制式手槍「小沙鷹」 他稱：20萬和叔公買的

2019-07-18 13:13

又見人體運毒！女子運海洛因 在小港機場被逮

2019-07-18 12:03

火車內亮刀喊「我要當鄭捷」 男遭起訴預備殺人

2019-07-18 10:43

羈押毒犯冒名哥哥 騙過院檢警

2019-07-18 01:06

殉職警李承翰 可望獲得1200萬撫卹金

2019-07-18 00:59

毒趴少女暴斃 參與6男追刑責

2019-07-18 00:52

法尼新創科技吸金6億 夫妻收押

2019-07-18 00:50

投資以太幣賠光400萬 30歲女輕生

2019-07-18 00:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17

旅館、租賃車淪犯罪溫床？警轟：業者別只顧荷包不通報

2019-07-17 17:56

老調查官挺「摔筆案」丟官學弟 蔡清祥：錯了就改正

2019-07-17 16:35

網傳女子勸移車遭砍死 警方澄清為謠言勿再流傳

2019-07-17 16:28

美越陸台小朋友參加體驗營 扮移民官將來為台發聲

2019-07-17 15:25

一直騙！毒蟲冒用哥哥姓名騙過一堆司法單位

2019-07-17 15:23

土豪哥翻版？少女扮貓女陳屍摩鐵 警：千萬別碰毒

2019-07-17 14:44

台南少女猝死台中摩鐵 母淚訴「女兒很乖」

2019-07-17 13:18

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

颱風沒來一名年輕人卻枉死 雲林疑因抽水機沒警示惹禍

2019-07-18 10:20

李婉鈺：被摸胸、被打還被判刑 我是在「中國」嗎？

2019-07-18 06:51

新莊1女子持利剪戳人 刺完還大笑離開現場

2019-07-17 21:51

投資以太幣賠光400萬 30歲女輕生

2019-07-18 00:48

不放棄！丁守中選舉訴訟二審開庭 法官點出攻防的關鍵

2019-07-18 12:24

遭控拿走滑鼠墊 渣男向少女索討「100次高潮」

2019-07-18 10:15

台南關仔嶺山區自小客摔落邊坡 4男一女送醫

2019-07-18 08:19

飼主半夜騎鐵馬拖狗跑到死 黃偉哲震怒譴責

2019-07-18 13:01

影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警

2019-07-18 13:23

太陽花警察局長殺人未遂案無罪 合議庭：檢察官要重查警察施暴

2019-07-18 11:34

台人早上為何不洗澡？他神揭「時間論」鄉民推爆

2019-07-18 13:25

李婉鈺襲警遭判刑 深夜發文嗆：要組「被惡警迫害聯盟」

2019-07-18 03:17

台南七股大潭小貨車與休旅車車禍 1受困7輕傷送醫

2019-07-17 18:56

高雄海音中心傳工安意外 1工人自12公尺屋頂墜地死亡

2019-07-17 20:24

小三產女冰箱留母乳漏餡 還帶幼女到元配家找老公

2019-07-18 08:02

以為老公中風喪失性能力 未料他向小三展雄風

2019-07-17 21:16

台南男子跨越鐵軌 區間車撞上當場死亡

2019-07-18 14:22

顧客不顧冷氣安裝師安危 為自身舒適催促逼工

2019-07-17 18:41

台鐵善化=隆田間發生死傷事故 尚未通車

2019-07-18 08:28

暗夜遇警盤查撞女警 男子疑吸毒被捕

2019-07-18 09:20

「讓票」只開韓國瑜贏 高雄市長選舉賭盤首宗宣判

2019-07-18 15:29

報案只能找戶籍地派出所遭質疑踢皮球 警澄清沒吃案

2019-07-18 12:21

95元雞腿便當被嫌配菜爛又貴 網一看秒懂：有三色豆就不行

2019-07-18 11:17

引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案

2019-07-18 17:18

台南少女猝死台中 疑私下跑單幫

2019-07-17 23:59

毒趴少女暴斃 參與6男追刑責

2019-07-18 00:52

住家冷氣機自燃？ 久未清洗釀禍

2019-07-17 23:04

中市逢甲商圈瓦斯氣爆 心齋橋餐廳老闆父母獲賠804萬

2019-07-18 12:23

醉闖警局…10度酒駕自投羅網 判刑9個月

2019-07-18 00:24

太陽花賤血民告官殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪

2019-07-18 11:13

外帶麵線驚見「大強」泡澡！她心軟不公開店家有理由

2019-07-18 13:14

農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡

2019-07-18 16:10

路上遇身障人士賣口香糖 他的舉動引上千網友讚翻

2019-07-18 12:41

又見人體運毒！女子運海洛因 在小港機場被逮

2019-07-18 12:03

法尼新創科技吸金6億 夫妻收押

2019-07-18 00:50

警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻

2019-07-18 16:53

太陽花黃昇勇無罪 司改會：忽視平庸的邪惡

2019-07-18 13:19

不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」

2019-07-18 17:44

火車內亮刀喊「我要當鄭捷」 男遭起訴預備殺人

2019-07-18 10:43

校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top