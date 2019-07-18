引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案

2019-07-18 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣警方檢肅賴姓男子暴力犯罪集團10人到案，並查獲旗下13名泰國女子及5名台灣女子涉嫌賣淫。圖／民眾提供 分享 facebook 苗栗縣警局自行規畫「打擊幫派行動」專案，昨天檢肅特定政黨身分賴姓男子（40歲）為首的暴力犯罪集團10人，他們引進觀光簽證來台13名泰國女子，涉嫌控制賣淫，另向特定店家涉嫌強索保護費，若有不從則砸店，犯罪時間長達1年多，全案今天依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制等罪嫌移送法辦。

苗栗縣警察局刑警大隊今年3月起鎖定黑道幫派組合成員與經常活動處所蒐證，報請苗栗地檢署檢察官指揮，昨天統合縣警局刑警大隊、行政科、外事科、督察科及苗栗分局警力102人，分持拘票、搜索票在苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、南庄鄉等25處，同步執行搜索、拘提，檢肅「治平專案」對象賴姓男子、組織成員9人到案。

專案行動並查獲賴姓男子暴力犯罪集團，控制旗下13名泰國女子及5名台灣女子涉嫌賣淫，其中，泰國女子都是透過相互介紹，持15天觀光簽證來台，其中1名還是變性人，警方查扣安非他命、吸食器、機票、本票及帳冊、保險套等證物。

全案縣警局刑大、苗栗分局今天依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，泰國女子移送移民署苗栗專勤隊收容。