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農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡

2019-07-18 16:10聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

在雲林縣某農會上班的陳姓婦女和楊姓男友同居多年，最近陳婦要求分手，楊男為此經常與陳女爭吵，陳女不堪其擾，前天才聲請保護令，昨天清晨陳女上班時，楊男守候在農會停車場，兩人再發生爭吵，楊男持刀將陳女刺成重傷，經送醫昨晚不治死亡，警方很快逮捕楊男，楊並坦承犯行，今天被依殺人罪收押。

54歲陳女是雲林縣某農會的員工，和70歲楊男交往一段時間，兩人也在虎尾鎮同居，最近陳女想和楊男分手，但楊男一直放不下，兩人因而經常吵架，楊甚至還曾動手，陳女不堪其擾，前天聲請保護令獲准。

楊男不滿陳女一直吵著分手，昨天清晨利用陳女到農會上班之際，在停車場守候，待陳女停好車時，上前與陳女談判，兩人一言不合再起爭執，楊男即持預藏的魚刀，朝陳女胸部和手部，又砍又刺，致陳女傷重倒地，血流滿地。

楊男行兇後逃離，農會員工發現趕緊將陳女送虎尾若瑟醫院急救，到院時休克，且胸部一刀刺深及肺部，致氣胸，生命危險，陳女的女兒獲報趕到，對母親交情況並不清楚，將母親轉院，昨晚陳女仍因傷重宣告不治。

警方據報即刻展開追查，在案發後不到兩小時，即掌握楊男行蹤，昨天下午策動他投案，他交出殺死女友的魚刀，坦承因不甘女友執意和他分手，怎麼挽回都沒用才動手殺人，魚刀是他多年前跑船時留下的，楊男被依殺人罪移送雲林地檢署，今天聲押獲准。

在農會上班的陳姓婦女被同居男友刺殺死亡。記者蔡維斌／翻攝
在農會上班的陳姓婦女被同居男友刺殺死亡。記者蔡維斌／翻攝
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殺人停車場
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