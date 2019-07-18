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影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警

2019-07-18 13:23聯合報 記者巫鴻瑋王敏旭╱即時報導

新北市樹林區今天凌晨有民眾目擊疑似虐嬰事件，目擊民眾拍下一對男女，抱著1名約3個月大的嬰兒要騎乘機車，但其中男子不明原因出手連續拍打多次嬰兒頭部，甚至揮掌從嬰兒臀股處打去，但抱著嬰兒的女子都沒有閃躲，讓目擊民眾看不下去報警。

目擊民眾在po文中表示，約凌晨12點時在樹林區保安街聽見大街上有嬰兒的哭聲，結果探出窗外一看，就目睹一對男女在住家樓下正要騎乘機車離開，女子胸前用背帶抱著出生約3個月大的嬰兒。

雖然女子拿出奶瓶餵奶，但疑似是嬰兒的哭聲惹得一旁男子不耐煩，男子竟出手拍打嬰兒頭部，民眾趕緊拿出手機拍攝，又錄下男子持續猛拍小嬰兒的頭，甚至揮掌打嬰兒的背部及臀部位置。

但影片中疑為嬰兒母親的女子，不但沒有阻止男子的粗魯行徑，甚至若無其事毫無閃躲，讓拍攝影片的民眾氣憤不已，懷疑男女根本不是小嬰兒的親生父母，才會如此對待1個剛出生的嬰兒，立即報警處理。

樹林警分局表示，凌晨2時許已接獲民眾報案，目前已經掌握當事人身分，會再請影片中的男女前來警局說明情況，同時也已將案件通報社會局，了解嬰兒是否有受虐或因大人施暴受傷的情況，後續也會由社工持續追蹤處置。

新北家防中心主任許芝綺則表示，嬰幼兒需要穩定生活環境，半夜12點多應是睡眠時間，若作息、環境改變會造成嬰幼兒不安與哭鬧，家長面對哭鬧應該要更有愛心照料與安撫，而不是用打、嚇阻解決，嬰幼兒頭與頸部尚未發育完全，家長的動作有危險性。

民眾半夜目擊疑似當街虐嬰，急報警希望有關單位處理。圖／翻攝自拍攝民眾臉書
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民眾半夜目擊疑似當街虐嬰，急報警希望有關單位處理。圖／翻攝自拍攝民眾臉書
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嬰兒睡眠
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