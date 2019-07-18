影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警

新北市樹林區今天凌晨有民眾目擊疑似虐嬰事件，目擊民眾拍下一對男女，抱著1名約3個月大的嬰兒要騎乘機車，但其中男子不明原因出手連續拍打多次嬰兒頭部，甚至揮掌從嬰兒臀股處打去，但抱著嬰兒的女子都沒有閃躲，讓目擊民眾看不下去報警。

目擊民眾在po文中表示，約凌晨12點時在樹林區保安街聽見大街上有嬰兒的哭聲，結果探出窗外一看，就目睹一對男女在住家樓下正要騎乘機車離開，女子胸前用背帶抱著出生約3個月大的嬰兒。

雖然女子拿出奶瓶餵奶，但疑似是嬰兒的哭聲惹得一旁男子不耐煩，男子竟出手拍打嬰兒頭部，民眾趕緊拿出手機拍攝，又錄下男子持續猛拍小嬰兒的頭，甚至揮掌打嬰兒的背部及臀部位置。

但影片中疑為嬰兒母親的女子，不但沒有阻止男子的粗魯行徑，甚至若無其事毫無閃躲，讓拍攝影片的民眾氣憤不已，懷疑男女根本不是小嬰兒的親生父母，才會如此對待1個剛出生的嬰兒，立即報警處理。

樹林警分局表示，凌晨2時許已接獲民眾報案，目前已經掌握當事人身分，會再請影片中的男女前來警局說明情況，同時也已將案件通報社會局，了解嬰兒是否有受虐或因大人施暴受傷的情況，後續也會由社工持續追蹤處置。