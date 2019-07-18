廚房藏罕見制式手槍「小沙鷹」 他稱：20萬和叔公買的

2019-07-18 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園戴姓男子將楊梅1處透天厝改造成兵工廠，去年底刑事局破獲17把長短槍、6000多發子彈，火力驚人；檢警循線逮到另名姜姓友人，今年3月26日持搜索票到他家，又在廚房起獲1把以色列製罕見制式手槍「小沙鷹」，姜辯稱14年前用20萬和死去的叔公買的，檢方偵結依槍砲罪嫌起訴他。

全案起因於刑事局掌握海軍陸戰隊退役的戴男（52歲），涉嫌在楊梅承租1處透天厝當作兵工廠改槍，經報請桃園地檢署偵辦，去年12月17日到場搜索，當場起獲17支改造長短槍、6000多發子彈，還有大量車床、銑床、砂輪機等改槍工具。

警方也查出，戴平時開保時捷代步，懷疑他賣槍枝、毒品財力雄厚，但他供稱槍械都是過世的堂弟寄放，機具是用來維修否認改造，檢方訊後依毒品、槍砲等罪嫌將他向法院聲押，院方以戴涉犯重罪，有串證之虞裁准。

期間警方清查槍枝來源時，發現和戴曾有掛鉤的姜男（36歲）擁槍自重，今年3月26號持搜索票到他中壢住處，結果在廚房查獲1把有「小沙漠之鷹」稱號的以色列IMI廠製的Jericho 941制式手槍，以及4顆子彈；檢方訊時，姜供稱該槍是自己14年前花了20萬和叔公買的，但2年後叔公就過世了。