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翁啟惠2原因遭申誡 公懲會：浩鼎股票明顯是他的

2019-07-18 12:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

中研院前院長翁啟惠不服因「未依法據實申報財產」、「未揭露可能發生利益衝突情事」而遭公務員懲戒委員會申誡，提再審之訴，但公懲會今駁回。

翁啟惠因浩鼎案被迫請辭，士林地檢署依貪汙罪起訴，監察院也以未依法據實申報財產等8項違失彈劾翁。翁刑事無罪確定，公務員懲戒委員會今年4月認定他有2違失，判申誡。

翁提起再審事由有兩點，第一是「未依法據實申報財產」部分，他認為原判決「適用法規顯有錯誤」、「發現確實之新證據，足認應變更原判決」、「就足以影響原判決之重要證據，漏未斟酌」；而「未揭露可能發生利益衝突之情事」部分，主張也是就「適用法規錯誤」，也有重要證據漏未斟酌的疏失。

公懲會認為，翁啟惠擔任中研院院長期間，2012年12月23日向監察院申報財產時，未據實申報以漢通公司代表人鄭秀珍名義所擁有的529張浩鼎公司股票，翁的答辯書也坦承「間接持有」這些股票，這也說明股票在翁移轉給子女之前，不能認定已屬成年子女所有。

翁啟惠在再審庭上不斷主張不實申報財產的行政裁罰已經監察院訴願決定撤銷。但公懲會認為翁擁有529張浩鼎公司股票未依法申報一事，是他在2011年間以鄭秀珍名義持有的800張浩鼎，賣出271張後的剩餘；依照士林地院刑事確定判決的認定，以鄭女名義賣出的271張浩鼎股票，已經當時負責保管與執行買賣股票匯款、報稅事宜的張念慈特助張穗芬在文件上載明應由翁「繳稅」，翁也在2013年在美國申報賣出271張浩鼎股票的個人所得資料，顯見股票就是翁的

公懲會認為，監察院訴願決定書不足以動搖原判決，這部分沒理由提再審。

另外在「未揭露可能發生利益衝突情事」部分，公懲會原確定判決認定翁以鄭秀珍名義所取得、女兒翁郁琇所有的浩鼎股票有3529張，是浩鼎的大股東，而2014年中研院與浩鼎簽訂「大規模酵素合成寡醣」案的專屬授權契約，依中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則規定，翁為專屬授權案的創作人，「有直接或間接使本人或其關係人獲取利益可能」，應依相關規定揭露。沒揭露即應依法懲戒。

中研院前院長翁啟惠不服因「未依法據實申報財產」、「未揭露可能發生利益衝突情事」而...
中研院前院長翁啟惠不服因「未依法據實申報財產」、「未揭露可能發生利益衝突情事」而遭公務員懲戒委員會申誡，提再審之訴，但公懲會今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
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翁啟惠監察院
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