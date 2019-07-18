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嗆韓國瑜罵小英 他開金口就能衝民調 這次瞄準了…

暗夜遇警盤查撞女警 男子疑吸毒被捕

2019-07-18 09:20聯合報 記者林保光╱即時報導

謝姓男子今天凌晨發現車後有員警，竟倒車涉嫌衝撞高雄市新興分局中正三路派出所女警蘇靖扉。蘇女被倒下的警用機車壓傷右小腿，同行的巡佐立即開槍，謝仍加速逃離。警方追蹤謝所開的車子，約1小時後，發現這輛轎車正要通過中正三路派出所，派出所員警幾乎全動員出門，才攔截下謝的轎車，逮捕到他到案查辦。

據了解，今天凌晨零點40分許，29歲的謝姓男子開朋友的黑色轎車，在高雄市新興區南華路83巷準備進停車場停車，新興警分局中正三路派出所巡佐林英新、女警蘇靖扉正巡邏路過，蘇靖扉在他車後，利用警用小電腦要查轎車是否失竊，不料，謝發現有員警在查他開的車，馬上倒車，衝撞女警所騎的警用機車。

蘇靖扉人車倒地，機車把手斷掉，她的右小腿被機車壓傷瘀傷，巡佐林英新見轎車撞傷同事要逃，立即朝轎車左後輪開1槍，但謝仍加速逃逸。蘇女就醫後已無大礙。

警方通報線上員警攔查肇事轎車，並利用監視科技設備追蹤轎車，發現這輛黑色轎車在市區到處繞，員警到處追攔這輛車，直到今天凌晨1點40分許，警方發現黑色轎車沿新興區中正三路往東行駛，可能會經過中正三路派出所，中正三所員警接獲通報，派出所員警幾乎全都出門，有人騎機車、有人開警車要攔截這輛轎車，不久，謝姓男子的黑色轎車果然就在過了中正三路與錦田路口，距離中正三所僅10多公尺處，被警車截住去路，員警衝上將謝逮捕下車。

據了解，謝姓男子疑涉嫌拉Ｋ後，擔心被警方盤查竟衝撞警車，警方已對他採尿檢驗，但依妨害公務等罪嫌查辦。

謝姓男子涉嫌衝撞女警，警方攔截他的轎車，正勘查撞痕。記者林保光／翻攝
謝姓男子涉嫌衝撞女警，警方攔截他的轎車，正勘查撞痕。記者林保光／翻攝
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高雄市妨害公務同事
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