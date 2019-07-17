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台南少女猝死台中 疑私下跑單幫

2019-07-17 23:59聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南17歲少女小珍（化名）北上台中參加摩鐵性愛毒趴，疑因服用過量混合毒品猝死。消息人士透露，小珍並無固定經紀人，私下還會跑單幫，與業界人士接攤。

據悉，小珍因家境不優渥，加上未成年，一般酒店不敢錄用，轉而找上經紀公司擔任傳播妹。不過小珍沒有固定經紀人，常常是不同人帶著小珍外出工作。

事發後，群組的經紀人紛紛「落跑」退出群組，疑想撇清關係。另有消息指出，小珍會私下和酒店少爺等人聯繫，若是有其他喝酒唱歌的場合，小珍也會出席，賺取更高收入。

小珍沒有固定經紀人，私下還會接其他喝酒的攤子。記者陳俞安/翻攝
小珍沒有固定經紀人，私下還會接其他喝酒的攤子。記者陳俞安/翻攝
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性愛毒品
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