台南少女猝死台中 疑私下跑單幫

2019-07-17 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南17歲少女小珍（化名）北上台中參加摩鐵性愛毒趴，疑因服用過量混合毒品猝死。消息人士透露，小珍並無固定經紀人，私下還會跑單幫，與業界人士接攤。

據悉，小珍因家境不優渥，加上未成年，一般酒店不敢錄用，轉而找上經紀公司擔任傳播妹。不過小珍沒有固定經紀人，常常是不同人帶著小珍外出工作。