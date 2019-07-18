毒趴少女暴斃 參與6男追刑責

十七歲少女疑服用過量毒品猝死，台中檢警偵辦中。 記者林佩均／翻攝 分享 facebook

台南一名十七歲少女四天前衣衫不整陳屍在台中一家飯店房內，疑有吸毒跡象，先前一起投宿的六名男子不知去向。檢警循線找到六人，何姓男子承認買毒辦轟趴，並與莊姓及吳姓男子先後和少女發生關係，檢方聲押三人但被法官駁回。

台中地檢署是以少女吸毒過量，何、莊、吳涉嫌先後發生關係，還把她丟在房內不顧致發生不幸，依涉犯乘機性交罪、遺棄致死及違反兒童及少年性剝削防制條例聲押，但台中地院認為檢方舉證不足而駁回，檢方已提出抗告。

另外，賴姓男子在旁拍攝性愛影片，被檢方依妨害秘密罪嫌交保三萬元；鍾姓及許姓男子旁觀看，偵訊後請回。

檢警調查，這名住台南市的十七歲少女疑為傳播妹。本月十一日曾上傳一張穿虎斑露肚上衣、熱褲、頭帶貓耳的自拍照，留言「我還有台中的朋友要拎我出門嗎」？

少女本月十三日打電話聯絡台中市友人何姓男子，表示遭客人欺負，何當晚帶她到友人鍾姓男子住處喝酒聊天。十四日凌晨，何等人帶少女一起投宿豐原區一家飯店，他花費四千五百元購買毒咖啡等毒品，一起在房內開毒趴，期間莊、吳、賴、鍾及許姓男子也曾進出房間。

何等人供稱，他、莊及吳先後與少女發生關係，當時曾親吻對方，少女是清醒的。賴在一旁拍攝過程，鍾、許只有旁觀。當天下午一點卅分，他最後一個離開房間。但檢警懷疑少女是因昏迷遭性侵，因此聲押。

檢察官昨天解剖複驗，發現少女身體無明顯外傷，已採集下體檢體，血液、尿液、臟器送法醫研究所化驗，釐清死因。少女母親十分傷心，但低調。

【記者陳俞安、鄭維真／台南報導】參加毒趴送命的少女生長於單親家庭，就讀某私立高職半年後開始曠課，隨後以家庭經濟、找到工作為由休學。據悉，她對越南籍母親謊稱因未成年無法到正常公司上班，只能到酒吧上班，曾由經紀人載著到高雄、嘉義等地工作，她母親對她交友與工作狀況，一無所知。