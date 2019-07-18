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投資以太幣賠光400萬 30歲女輕生

2019-07-18 00:48聯合報 記者曾健祐／桃園報導

被害人許女的父親（左）昨在立委何欣純（中）及律師陳夏毅（右）陪同下到桃檢對法尼提...
被害人許女的父親（左）昨在立委何欣純（中）及律師陳夏毅（右）陪同下到桃檢對法尼提告違反銀行法。 記者曾健祐／攝影
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法尼新創科技公司以「挖礦」方式投資以太幣涉嫌違法吸金六億元，全台約兩千多名客受害；台中一名許姓女子投入四百多萬後血本無歸又怕連累下線而輕生，許父昨赴桃園地檢署提告，呼籲其他受害者勇敢站出來。

許父表示，卅歲的女兒原本個性樂觀進取、有穩定工作，原本七月還安排參加芳療師、地政士考試，未來的路都已規畫好了，因想要有個被動收入，才拿先前到澳洲打工存的錢參加法尼投資，但事前他完全不知情。

今年二月，法尼資金出狀況，女兒好幾個月情緒低落、悶悶不樂，坦言投入四百多萬元拿不回，且曾拉八名友人一起投資，如今血本無歸，她又怕連累下線，六月時輕生。

詐騙集團不會殺人，卻害死很多人！」許父沉痛呼籲說，他深知很多受害者怕遭責備瞞著家人，整天生不如死，要他們勇敢面對提告，爭取該有的公平正義，對於非法吸金成員，他一個都不會放過。

陪同許父提告的立委何欣純表示，法尼案件估計全台兩千多人受害，是個龐大違法吸金集團，主謀絕對不只田姓夫婦兩人，要檢方盡快清查金流流向，且近期立院修法將組織犯罪條例適用詐騙集團，盼未來能一一定罪以回應受害人公道。

律師陳夏毅指出，法尼案件爆發後開始有人主張稱，有招攬、分享者都會成為銀行法的被告，導致很多被害人不敢出面，他呼籲應該勇敢站出來，爭取自己權益。

陳說，法尼的吸金手法新穎，利用很多實體產業包括拓礦機、飲料店、二手車以合法包庇非法，透過這些看得到、摸得到事業讓投資人放心砸錢，出事後不只投資客拿不回錢，實體產業恐也面臨倒閉。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

吸金詐騙集團
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