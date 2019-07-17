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顏正義第一時間未坦白 調查局：重懲因素之一

2019-07-17 21:31中央社 台北17日電

調查局高雄市調查處副處長顏正義遭拔官，基層調查官群起反彈。圖／聯合報系資料照片
調查局高雄市調查處副處長顏正義遭拔官，基層調查官群起反彈。圖／聯合報系資料照片
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調查局官員顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等假訊息，昨天經考績會決議記大過。調查局官員今天說，顏正義第一時間提醒勿轉傳的說詞與事實不符，是重懲因素之一。

近日網路流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

時任高雄市調查處副處長的顏正義7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班群組，遭人檢舉，又被爆料曾轉傳與同婚立法有關的假訊息。調查局10日將顏正義改調台南市調查處專門委員，昨天召開考績會決議一大過處分。

調查局今天發布新聞稿指出，經調查顏正義轉傳訊息的時間點，發現顏正義7日同時轉傳蘇貞昌摔筆影片到「東海同學」群組及「展抱18期」群組，因「東海同學」群組成員告知是假訊息，才收回訊息。

調查局表示，顏正義一開始稱轉傳至「展抱18期」群組，是為提醒假訊息，未及完成警語等說詞，與事實不符。

此外，顏正義另於5月19日轉傳與同婚立法有關的假消息至「偶突發」群組。顏正義最後坦承一時失慮，願意切身反省，勇於承擔責任。

新聞稿指出，「展抱18期」是調查局調查班18期人員交誼群組，「偶突發」群組更是高雄處主管對組長以上幹部轉達政令、業務指示的工作群組；顏正義轉傳指涉院長蘇貞昌參加員警公祭摔筆及政府同婚立法有隱情等不實訊息，經媒體披露後，已重挫調查局局譽。

調查局認為，顏正義身為查緝假訊息業務主管，未能以身作則，率性轉傳未經證實真偽的不實訊息，造成社會大眾質疑調查局的專業度、公正性、中立性，影響調查局長期建立執法行政中立的信譽，嚴重斲傷調查局形象。

調查局表示，綜合考量顏正義職務、身分、第一時間未據實陳述、造成局譽重大損失等情狀，以違反紀律或言行不檢致損害公務人員聲譽為由，經考績會審議程序，議決予以記一大過處分。

新聞稿最後提到，依法行政、行政中立是調查局一貫執法立場，調查局全體同仁必定秉持國家調查局、人民調查局的堅定立場，戮力維護國家安全、防制重大犯罪。

蘇貞昌同婚告別式
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