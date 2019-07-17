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螢火蟲家族反毒 學員找到全新的自己

2019-07-17 18:20聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府毒品防制局協助藥癮者戒癮，成立「螢火蟲家族」培訓反毒志工，毒防局長阮清陽今天拜訪其中1名已脫離毒癮的學員「小金」，一見面，就覺得小金「很陽光」，而且發現小金也已結婚生子，找回全新的自己，相當欣慰。小金也以自己的經驗，希望學生們千萬別以身試毒。

據瞭解，小金在成長過程中，因父親常在外地工作，親子關係漸行漸遠，後來和朋友鬼混，才在朋友的拉 攏下染上毒癮，甚至為了有錢買毒品，還幫人販毒，以致愈陷愈深。他說，其實當初也只是希望引起家人注意，才自己做錯事。

小金服刑接受戒治，因害怕社會對吸毒者的感觀不佳，甚至不敢出門，後來得知毒防局有戒癮課程，才在女友鼓勵下，到毒防局求助，接受個案管理師輔導，參加螢火蟲家族訓練，穩定戒癮，也肯面對人群。現在女友已和他結婚，2人也已生下寶寶，更讓小金堅持戒毒，找到全新的自己。

毒防局長阮清陽今天和部屬，帶著紙尿褲等嬰兒用品去探訪小金，阮清陽一見小金，就覺得他長相俊秀、陽光，說難以和藥癮者連結。小金說，吸毒常面臨求職困難及社會上的有色眼光，想遠離毒品，存在很多挑戰，他還特別要告訴年輕學子，千萬不要以身試毒。

毒防局長阮清陽表示，戒毒需要公私協力，家人、親友和社區民眾以愛與包容，鼓勵勇敢求助，才能有效協助藥癮者戒癮。毒防局呼籲，如發現周遭的人有吸食毒品徵兆，可撥打戒毒成功專線0800770885或毒防局關懷求助專線（07）2110511求助。

高雄市毒防局長阮清陽（左）今天拜訪戒藥癮的小金（右二），喜見小金已結婚生子找回自...
高雄市毒防局長阮清陽（左）今天拜訪戒藥癮的小金（右二），喜見小金已結婚生子找回自我。記者林保光／翻攝
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毒品戒毒結婚
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