旅館、租賃車淪犯罪溫床？警轟：業者別只顧荷包不通報

2019-07-17 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市發生17歲少女疑參加性愛毒趴，服用過量毒品猝死案。檢警指出，當時2名男子攙扶意識不清的少女進入摩鐵，業者未及時察覺少女異狀，讓顧客入住釀成遺憾；資深警官指出，不少商務旅館、KTV包廂，甚至租賃車業者明知「顧客」可能要開毒趴或是詐欺集團的車手，卻罔顧社會治安，只顧賺滿荷包，不通知警方查緝，等同淪為犯罪溫床。

台中市一名陳姓資深警官指出，台中有許多特色摩鐵與情境式包廂KTV，深受年輕族群喜愛，卻有不肖傳播經紀人看準熱潮，將摩鐵與KTV變成毒趴與性愛趴的犯罪溫床，更可怕的是，「業者都知道，卻縱容漠視！」

中部地區某家摩鐵，有間套房設有後門，便於逃逸，成為治安顧慮人口口中的「御用套房」，毒蟲相約入住吸食毒品，甚至開趴，警察抓不甚抓，氣得大罵，業者明知道顧客有問題，「卻裝瞎了眼」，治安怎麼會變成警察獨自扛起的責任？

另名詐欺承辦警員表示，現在詐騙集團猖獗，多數車手擔心被警方鎖定行蹤，改租車代步；租賃車行業者若發現，承租者過於年輕卻長期租賃高檔車代步，或是經常變換租賃車代步，都有可能是詐團旗下的車手，業者應主動向警方通報。