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美越陸台小朋友參加體驗營 扮移民官將來為台發聲

2019-07-17 15:25聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

移民署今天舉辦「小小移民官參訪體驗活動」登場，80個體驗名額迅速額滿，移民署長邱豐光特別到場頒獎鼓勵，現場小朋友扮起移民官有模有樣，搶得報名頭香的新住民雙胞胎姊妹花更開心表示：「未來要成為帥氣的移民官」!

為了增加兒童從小對國境及人流安全管理及移民官工作的瞭解，移民署特地在7月17日及18日，舉辦2天8梯次的「小小移民官參訪體驗活動」，由於正值暑假期間，80個名額已迅速額滿，今天活動的小朋友的父或母國家，有來自美國、越南、中國大陸及台灣，他們除了模擬抽號、外僑居留證的發證等關卡外，還可以幫爸媽辦理自動通關註冊，以後持護照嗶嗶12秒即可完成通關，現場還有大、小移民官合影相見歡，活動趣味橫生。

父親來自美國的新住民二代雙胞胎莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)打扮俏麗，是現場的人氣王，雖然才6歲，外型活潑可愛已是服飾廣告的寵兒，也曾拍過桂格成長奶粉廣告，她們一出現就引起眾人驚呼「卡哇伊」。在報名的時候，問到她們長大後，想不想當移民官？外派到爸爸的故鄉美國，替大家服務?兩人異口同聲的表示「yes」!

雙胞胎的爸爸目前在台灣擔任工程師，他表示，在世界各國，移民事務是神聖不可侵犯的，這次他聽說移民署的活動，為了培養2個女兒對職場的認識及國際視野，特別搶先報名小小移民官體驗活動。

邱豐光致詞時說，移民署工作多元，移民官具備語言的優勢，近年無論擔任外派秘書、新住民輔導、機場港口查驗或非法移工查緝等，表現都相當亮眼。希望透過這次參訪活動，讓小朋友認識工作內容，未來職場多一項選擇，同時也培養世界觀及跨國移動視野，與國際接軌，厚植下一代競爭力。

邱豐光表示，這次活動的主持人曾潔如(38歲)，就是移民特考第3期的移民官，她畢業於台大政治系，後來攻讀英國倫敦政經學院公共政策與政府管理研究所，畢業後曾經在當時的衛生署國際合作處工作，擔任台灣進入世界衛生大會代表團成員，共參加過6屆，並在世衛技術委員會上發言，倡議台灣醫療衛生的貢獻，不過因為大陸因素，多次努力仍無法進入世衛組織，因此她轉換跑道考上移民官，希望將來爭取外派到不同的國家，宣揚台灣文化、繼續為台灣發聲。

邱豐光強調，曾潔如以優異的英文及膽識，在移民署常被指派擔任外賓的翻譯及活動主持人，為了與各國交流，移民特考設置外國文科目(含英文、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙文、越南文、泰文、印尼文、德文、俄文），目前為止已招收7屆移民官合計880人，歡迎新住民二代及國人踴躍報考，在未來生活及職場中運用語言優勢，讓臺灣走向世界。

移民署長邱豐光頒發研習證書給來自美國的新住民二代雙胞胎莎拉(Sarah)跟漢娜(...
移民署長邱豐光頒發研習證書給來自美國的新住民二代雙胞胎莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)及其父母。圖/記者廖炳棋翻攝
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民眾與可愛親切的小小移民官自拍合影。移民署。圖/記者廖炳棋翻攝
民眾與可愛親切的小小移民官自拍合影。移民署。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署舉辦「小小移民官參訪體驗活動」，移民署長邱豐光(持放眼世界標語者)及移民署...
移民署舉辦「小小移民官參訪體驗活動」，移民署長邱豐光(持放眼世界標語者)及移民署臺北市服務站移民官們一起與參加者合影。圖/記者廖炳棋翻攝
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小小移民官幫忙抽號、接待民眾領申請表及協助辦證。移民署圖/記者廖炳棋翻攝
小小移民官幫忙抽號、接待民眾領申請表及協助辦證。移民署圖/記者廖炳棋翻攝
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小小移民官實地演練受理民眾外僑居留證的發證程序。圖/記者廖炳棋翻攝
小小移民官實地演練受理民眾外僑居留證的發證程序。圖/記者廖炳棋翻攝
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小小移民官莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)幫爸爸辦自動通關註冊，以後爸爸...
小小移民官莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)幫爸爸辦自動通關註冊，以後爸爸持護照嗶嗶12秒即可完成通關。圖/記者廖炳棋翻攝
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曾潔如畢業於臺大政治系，後來攻讀英國倫敦政經學院公共政策與政府管理研究所，是移民...
曾潔如畢業於臺大政治系，後來攻讀英國倫敦政經學院公共政策與政府管理研究所，是移民特考第3期的優秀移民官。 圖/記者廖炳棋翻攝
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