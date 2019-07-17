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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

一直騙！毒蟲冒用哥哥姓名騙過一堆司法單位

2019-07-17 15:23聯合報 記者王駿杰╱即時報導

徐姓毒蟲105年間遭台中警方查獲毒品，為隱瞞真實身分，他竟假冒哥哥的身分應訊，成功騙過台中檢警，直到哥哥接到通知書，才趕緊向警方澄清，至於逃亡在外的徐男，同年8月因毒品案遭新竹縣警方查獲，不料他故技重施，再次以哥哥名字騙過警、檢、法院，遭收押裁定，卻在看守所生病，須請看守所代為補辦健保卡及墊付費用，這時哥哥收到通知，才揭穿弟弟的謊言；新竹地院審理終結，依詐欺得利、偽造文書罪判刑5個月。

經查，徐男105年遭台中警查獲施用毒品，為隱瞞真實身分，他應訊、採尿、全都冒用哥哥姓名，成功騙過檢警，直到哥哥收到傳喚通知書，才發現姓名遭徐男冒用，趕緊向警方澄清。

徐男105年7晚間在新竹縣湖口鄉一處加油站和藥頭以8萬5千元代價購買毒品安非他命，他想將這些毒品變賣，賺取價差，便將毒品放在提包內隨身攜帶，幾天後，徐男與黃姓友人開車亂晃時，引來新竹縣警方注意，上前攔查，不料徐竟以雙手從員警後方架住頸部，將對方頭部壓往胸前，經員警奮力掙脫，用無線電呼叫支援，才將徐、黃兩人壓制逮捕。（本案徐被依意圖販賣而持有第二級毒品罪、妨害公務罪等判處2年8個月、6個月不等刑期，目前在監執）

離譜的是，徐男竟故技重施，再次以哥哥名字騙過警、檢、法院，進入新竹看守所執行羈押，以上單位竟無人發現徐男的假身分。

105年8月，徐男收押期間因有就醫需求，在看守所內就診，他依然使用哥哥的假身分，導致看守所內的醫護人員還以徐男哥哥的姓名，由派駐醫院向申報醫療費用。

數天後，徐男持續冒用哥哥身分，以無健保卡為由，請看守所代為補辦健保卡及墊付費用，徐甚至偽造哥哥簽名，經哥哥收到健保局通知，才發現身分遭徐男冒用，氣的向警方揭穿徐男的假身分，檢警另以偽造文書案偵辦徐男。法官審酌，依詐欺得利、偽造文書罪判刑5個月，是否易科罰金由檢方裁量。

徐姓毒蟲不斷冒用哥哥身分騙過警、檢、法院。圖／報系資料照
徐姓毒蟲不斷冒用哥哥身分騙過警、檢、法院。圖／報系資料照
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毒品健保卡新竹
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