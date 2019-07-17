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獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

科學社群如何中立？ 談《刺胳針》將台灣納入中國事件

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10聯合報 記者林佩均╱即時報導

台南一名17歲少女，本周日與友人到台中市多家摩鐵疑似開毒品轟趴，隨後與4名男子到另一家商務飯店休息，傍晚5點多飯店人員進房打掃，驚見少女身體一絲不掛、僅著內褲，躺在床上一動也不動，嚇得報警。檢警初步釐清，少女陳屍的旅館內沒有發現毒品，但有服用毒品跡象，檢察官今早已進行相驗釐清死因。

台中市豐原區該家商務飯店工作人員聽到房內有少女往生，紛紛表達震驚；一名飯店人員透漏，周日早上約清晨6點多，有2男與疑似往生的少女進住，隨後3名、第4名男子進入房內，4名男子約莫中午陸續離開。

飯店打掃人員直至傍晚5點多退房時間到，進入房內，驚見少女身上一絲不掛、只穿一條內褲，躺在床上一動也不動，嚇得報警。

附近住戶私下指出，周日傍晚有看到救護車和警車出入，但不知道發生甚麼事。

台中市警察局豐原分局表示，飯店內初步沒有發現毒品容器與針頭，但少女疑似有服毒反應，進一步死因尚待檢調單位相驗，並採取相關檢體進行毒藥物反應釐清。

知情人士透漏，少女應是之前跑毒品趴，服用過多毒品造成身體不適，該家商務飯店是單純休息落腳的地方，至於是否遭到４名男子性侵？有待檢調單位釐清。

櫃台飯店人員說，飯店內有雙人房、三人房、四人房，價位平易近人，假日生意不錯。

17歲少女疑服用過量毒品，陳屍在台中市一家商務飯店內。記者林佩均／攝影
17歲少女疑服用過量毒品，陳屍在台中市一家商務飯店內。記者林佩均／攝影
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17歲少女疑服用過量毒品，陳屍在台中市一家商務飯店內。記者林佩均／攝影
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毒品台中市警察
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