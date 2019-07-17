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少女疑參加性愛毒趴致死 中檢聲請羈押3男被駁回

2019-07-17 11:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

17歲少女「小蘋」（化名）14日凌晨在台中地區的飯店，疑參加性愛毒趴，與何男、莊男、吳男等人發生性關係，「小蘋」疑混用毒品猝死，檢察官依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，涉5年以上重罪，聲請羈押何等3人，法官予以駁回，檢察官不服將提起抗告；另一在場的賴男，以3萬交保。

檢警查出，少女「小蘋」13日晚間，打電話給友人何男，自稱被客人欺負，14日凌晨，何男邀她至飯店喝酒聊天，期間何男提供毒咖啡供「小蘋」吸食」，何及友人莊男、吳男與少女「小蘋」發生性關係後離去。

至14日下午5時，飯店服務生整理房間時，發現少女「小蘋」已死亡 ，向警方報案，檢警循線查獲何男、莊男、吳男、以及拍攝性交過程的賴男。

檢警懷疑被害人昏迷後慘遭性侵，何、莊、吳等3人坦承與少女發生性關係，但辯稱與少女發生性關係時，對方仍清醒。

檢察官遂依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，涉5年以上重罪，聲請羈押何等3人，但法官認乘機性交罪非5年以上重罪，且無證據證明遺棄致死，不符合羈押點件，裁定駁回檢察官的聲請。中檢不服將提起抗告。另一在場的賴男，以3萬交保。

17歲少女在台中地區的飯店，疑參加性愛毒趴，與何男、莊男、吳男等人發生性關係，「...
17歲少女在台中地區的飯店，疑參加性愛毒趴，與何男、莊男、吳男等人發生性關係，「小蘋」疑混用毒品猝死，檢察官聲請羈押何等3人，法官予以駁回。圖／本報資料照
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檢察官性愛毒品毒趴
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