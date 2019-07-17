17歲女猝死丟包摩鐵 疑吸食過量毒品

2019-07-17 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南1名17歲少女小珍（化名）北上台中摩鐵，參加毒品性愛趴。不料小珍疑似服用毒咖啡包等過量混用毒品，最後猝死在摩鐵內，其他一同開趴的5名男子見狀溜之大吉。台中警方隨後通知小珍家屬，珍母悲痛不已，表示女兒平時很乖，很可能是被設局才喪命。

據自由時報報導，小珍生長環境疑單親家庭，母親是外配，經濟條件並不優渥，所以急著獨立賺錢，於是找上經紀公司擔任傳播小姐。本月11日小珍前往台中，接連狂歡，14日凌晨轉戰到一處摩鐵參加毒品性愛趴。摩鐵內除了4名男子外，只有小珍1名女性。派對中途小珍因肚子痛、頭暈在床邊休息，不久後有男子想找小珍求歡，驚見小珍已無氣息，一行人竟將全裸的小珍丟包摩鐵內，逕自離開，直至摩鐵員工進入才報警處裡。

小珍母親向民代求助，認為女兒是遭到設局參加毒品趴，但小珍母親對小珍的交友情形不甚了解，僅知道下午都會有人載小珍到酒吧上班。據悉，小珍是謊稱在酒吧上班，實際上是由經紀人載去嘉義、高雄等地兼差當傳播妹。