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轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

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轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官還記大過

2019-07-16 18:06聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局前高雄市調查處副處長顏正義因轉發蘇貞昌摔筆、同婚立法等假訊息，火速遭拔除主管職務，調往台南市調查處擔任專委，調查局今天召開考績會，認為顏正義言行不當，決議記大過處分。

顏正義被調查局同仁視為正派、講義氣的老長官，他在台東縣站當秘書期間，同仁反應辦公室房舍老舊，經他奔走爭取經費，最後完成新大樓遷建，如今落得記大過下場，令不少人替他抱屈。

顏正義在調查局內被喻為掃毒幕後英雄，曾逮捕「笙宏號」貨輪500公斤Ｋ毒幕後大毒梟莊錦聰，領導風格與待人處事極受基層肯定，此次拔官事件讓不少基層反彈，上內網開版「拒絕跟18期的學長通LINE」，表達強烈不滿。

顏正義是調查班18期，2014年2月南機站破獲「海順財」漁船走私375公斤Ｋ毒案時，顏剛接下南機站主任，顏獲悉吸「海順財」與「笙宏號」走私的幕後主嫌均為旗津區毒品走私大咖莊錦聰，暗中調兵遣將督導辦案，同年5月順利將莊逮捕，檢方收押起訴莊後，法院讓莊交保，莊棄保潛逃大陸遭通緝，下落不明，而莊被捕到落跑的訊息，迄今秘而不宣。

顏正義在南機站短短4個月，陸續偵破「海順財」漁船幕後主嫌、另與馬來西亞皇家肅毒局合作，偵破外型激似影星全智賢的韓籍女子申賢智夾帶海洛因闖關案，號稱掃毒幕後英雄；顏升任新北市調查處長3年半期間，督導偵辦過海巡署巡防艦「台南艦」圖利案、日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案。

顏正義預計明年屆齡退休，沒想到卻因在18期同學群組中，轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片而丟官，讓基層調查官憤憤不平，有人在調查局內網開砲，署名「有內賊」，主題是「拒絕跟18期的學長通LINE」、「大家都懂什麼意思」，意指顏是被同期同學出賣。

文章下方有人留言，影片裡是真的沒有變照，但卻是那幾個字害了顏副處長，如果只ＰＯ該影片，也就沒事；也有人說，是那裡？什麼習俗？怎麼有假？在高雄十八期的累犯不少；另有人指出，「喬王」人馬與「綠系」人馬，差別在那？最後有調查官回應，「佩服學長趕在這麼敏感的時候開這個版。」

高雄市調查處近來是非不少，前鎮站副主任朱信吉因上酒店被人ＰＯ爆料公社，結果記大過改調嘉義市調查專員，顏正義轉傳蘇揆丟筆假影片，被人截圖爆料丟官，雖然顏的行政處分尚未決議，但這兩件事很顯然都是「自家人出手」，嚴重打擊高雄處士氣。

調查局前高雄市調查處副處長顏正義轉發蘇貞昌摔筆影片被記大過。圖／資料照片
調查局前高雄市調查處副處長顏正義轉發蘇貞昌摔筆影片被記大過。圖／資料照片
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