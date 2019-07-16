穩賺投資代收包裹攏是假 南警識破網路情人詐財

2019-07-16 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市郭姓婦人2個月前在臉書認識外籍男子，並透過LINE聊天相談甚歡，數個月後男子向她謊稱有地契跟美金要請其代收保管，但是遭到香港海關扣留必須繳納規費，需付出41萬9千元海關才放行，郭女昨天到銀行要匯款，行員警覺有詐報警及時勸阻她匯款。

郭姓婦人昨天下午依照男子指示，到中西區某銀行表示要匯款41萬9千元至指定帳戶，該銀行經理查覺有異，立即通報台南市警二分局海安派出所員警莊民誠、王威雲、吳柏縉前往了解，經警方深入了解後，發現2人僅透過通訊軟體聯絡且從未見面，顯為常見的網路詐騙手法，經警方勸說後，郭姓婦人始恍然大悟，取消匯款念頭。

警方提醒民眾，詐騙集團經常會利用臉書或網路遊戲，再透過Line加好友聊天，或放上帥氣或美麗的大頭照，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、集團公司或駐敘利亞美國軍官等，現更有假冒成外交部公職人員身分取信民眾，每天以柔情攻勢及甜言蜜語噓寒問暖，讓渴望愛情的單身男女很容易就落入陷阱，博取信任後邀請投資，並當作未來結婚基金，今更以寄送禮物或代保管貨物(地契、美金)之名，誘使被害人匯款行騙，等到發現被騙往往愛情跟金錢都已兩頭空。

警方說，民眾以網路交友聊到金錢，就要慎防是詐騙，民眾有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢及「一聽」、「二掛」、「三查證」口訣，在尚未查證之前，切勿聽信來電不明交付現金或匯款。