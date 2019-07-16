八里仕紳之子撂人打死保全 死者託夢家屬開價2千萬

2019-07-16 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北八里區27歲張姓男子，涉嫌撂4人共同徒手毆打社區楊姓保全1分多鐘，導致楊心臟病發身亡，張等人遭依傷害致死罪起訴。今日士林地方法院開庭，張等4名被告家屬籌到5百萬盼能和解，但死者曾託夢，家屬開價2千萬元，至今尚未達到和解。

張姓主嫌、23歲謝男、22游男和謝男21歲（周男獲不起訴）等4名被告，今日出庭否認犯行。他們坦承有動手打人，但不知會有死亡結果。林姓辯護人指出，楊姓死者頭皮下傷害是否為4人造成有待釐清，且傷害結果與加重死亡結果無因果關係，被告沒有預見死亡的可能性。

法官詢問有無意願和解？辯護人回答，被告家屬有努力籌款5百萬，在告別式前轉達給家屬，但死者家屬則回應，由於死者曾有托夢，因此開出2千萬的和解金額。

法官指出，本件因衝突導致死亡原因是不能抹滅，且對家屬而言，是不能挽回的傷害，由於和解金額差額大，4名被告尚年輕，應再與家屬討論是否能在爭取和解空間。

據悉，張男是八里區的地方仕紳之子，去年8月6日晚上11時許，酒醉返回社區住家，但找不到感應卡，請求楊姓保全協助感應電梯，但張認為楊態度不佳，竟打電話找來謝等人，在警衛室報發口角衝突，張等人涉嫌共同徒手毆打保全長達1分50餘秒。

保全遭打後，突然身體不適，張等人疑似發現異狀，張碰觸楊的上身，示意詢問「還好嗎？」，21歲謝男當場攙扶著保全，並在警衛室實施CPR，再送醫救治，但隔日凌晨，保全仍不治身亡。