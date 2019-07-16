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聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

顏正義散布假消息 調查局考績會決議記大過

2019-07-16 17:21中央社 台北16日電

法務部調查局前高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息，調查局考績會今天決議記大過，將報請局長核准。

行政院蘇貞昌高雄市
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