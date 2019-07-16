泰國球鞋藏毒走私來台 刑事局跨境攔截2.5億毒品

2019-07-16 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



販毒集團欲從泰國走私海洛因及安非他命來台，準備把毒品藏進球鞋及藥罐，刑事局與泰國、美國執法機關合作攔截，在泰國的民宅查獲海洛因及安毒合計95公斤，逮捕3名外籍犯嫌，估算查扣毒品市價2.5億元，鎖定1名在幕後操控的台籍男子追查。

1名台籍男子上月底搭機飛往泰國，他曾人體夾帶海洛因從泰國搭機返台，在桃園機場被查獲，刑事局國際科懷疑他赴泰接洽以空運貨櫃運毒來台，將情資透過駐泰聯絡官，通報泰國肅毒總局及美國緝毒署駐泰幹員。

警方鎖定泰國曼谷市區兩處公寓，昨天搜索查獲海洛因80公斤、安非他命15公斤，逮捕分別為香港、泰國籍及大陸、緬甸雙國籍的3名男子，現場囤放大批球鞋及藥品罐，警方研判用於夾藏毒品。

警方調查，查扣的海洛因及安非他命包裝，分別印有「雙獅地球牌」及「觀音王」字樣，研判來源是東南亞的金三角地區。