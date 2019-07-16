影／殉職鐵路警李承翰獲頒褒揚令 入祀嘉義忠烈祠

鐵路警察李承翰因公殉職，今天上午9時舉辦告別式，現場播放李承翰的生平影片，背景音樂播放「末班車」。副總統陳建仁頒發褒揚令表彰他的英勇，內政部長徐國勇也代表頒發行政院一等楷模獎章，當靈柩覆蓋國旗及警旗時，不少人都紅了眼框。

上午8時多舉行家祭時，李承翰高齡9旬的祖母也出席，場面哀戚，許多民眾也默默在場外送李承翰一程。

李承翰的警專同學在告別式上說，就像昨天才和他聊著升學、案件和工作，「你轉身微笑的畫面，現在卻成最奢侈的畫面」，「成熟的你總是這麼有責任感，主辦案件總是不眠不休，讓罪犯繩之以法，執勤時乘客若有需要，總是會給予協助」。

他的同事在告別式上要李承翰安心的走，並保佑所有警察弟兄執勤平安順利，「每年這時候會帶著你最愛的手沖咖啡，來到這裡陪你，任務結束了，謝謝」。同事的告別讓不少人哭紅眼眶。

徐國勇說，李承翰的犧牲讓大家都很不捨，希望大家支持警察，未來也會加強社會安全網。高雄市長韓國瑜夫人李佳芬上午也在胞弟、雲林縣議員李明哲陪同下，特別北上參加李承翰公祭，面對記者詢問，只雙手合十不發一語。

移靈過程中，車隊也繞行至李承翰執勤地點嘉義車站做最後巡禮，之後靈位入祀嘉義忠烈祠。