李承翰告別式 靈柩覆蓋國旗、追晉巡官

2019-07-16 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



英勇殉職的鐵路警察李承翰告別式今天上午9時開始。記者李承穎／攝影 分享 facebook

鐵路警察李承翰因公殉職，今天上午9時舉辦告別式，將由副總統陳建仁頒發褒揚令表彰英勇，內政部長徐國勇擔任治喪委員會主任委員及告別式點主官，並代頒行政院一等楷模獎章，警政署長陳家欽則追晉二線一星巡官職務，靈柩覆蓋國旗及警旗，儀式隆重肅穆，場面莊嚴哀戚。

徐國勇說，李承翰的犧牲讓大家都很不捨，以很難過的心情送他最後一程，大家都很不捨，希望大家支持警察，未來也會加強社會安全網。

除了副總統頒發褒揚令，追晉巡官外，會場外看板上也寫著「英勇善戰、無私奉獻」和「忠誠為民、秉公執法」等字，追念他。

上午8時許先進行家祭，李承翰年9旬的祖母也出席，場面哀戚。

司儀念出李承翰親人的思念「你是這麼體貼的孩子，當知道你離開後，思念的心情沒有停過，能當你的兄弟姐妹，是一輩子的榮幸，希望你能逍遙自在的走」。

告別式會場也寫上李承翰的英勇事蹟「為維護乘客安全，仍緊緊抓住歹徒的手，直到最後一刻仍不放手⋯」、「少年立志從警、棄讀名校，分發回嘉義市照顧年邁父母⋯」。

鐵路警察局說，移靈時，車隊會繞行至承翰執勤地點嘉義車站做最後巡禮，全國火車也於11時40分同步鳴笛3秒向承翰致敬，承翰靈位隨後將入祀嘉義忠烈祠，供大家緬懷。