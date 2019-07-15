對嫌開槍 警無奈訴說：沒辦法，不開不是他死就是我亡

2019-07-15 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



鐵路警察李承翰日前值勤時，遭遇歹徒刀刺殉職，事隔不到半個月，台北市昨晚又有沈姓詐欺通緝犯抗拒中正二警分局警員逮捕，持刀攻擊警察；警受傷決定開槍，沈嫌左大腿及右小腿中彈受傷，送往醫院救治後已沒有生命危險。

台北市中正二警分局泉州所警員溫皓翔（32歲）及李陏恩（21歲），昨天晚上擔服巡邏勤務，深夜11點半，兩人在莒光路發現沈姓詐欺通緝犯，卻遭沈嫌持刀拒捕，在歹徒不斷揮刀下，溫員手部有挫傷、手掌虎口遭嚴重咬傷，李員手臂及身體則有多處挫傷與刀傷，送往和平醫院治療已無大礙，今天警政署長陳家欽與台北市警察局長陳嘉昌，分別到泉州所慰問，並支持警方合法使用警械。

陳家欽今天和兩名警員會談，開槍的溫皓翔沈重地說：「我沒辦法了，再不開（槍）的話，不是他死就是我死！」

晚間警政署NPA署長室貼文，並披露溫皓翔開槍後的心情，文章指出署長心聲：「皓翔事後雖然輕鬆地說著這句話，但我清楚地知道，那背後的沈重。今天上午，我前往中正二分局泉州街派出所，關心兩位因逮捕通緝犯而受傷的同仁，盤查，是我們最例行性，也是最危險的執法過程，我們沒辦法選擇盤查對象，也無法預料下一秒的危害。」

「昨(14)日深夜11時許，我們同仁深夜巡邏時，盤查到一名形跡可疑男子，告知其為通緝犯並要逮捕時，嫌犯突然持刀奮力反抗，同仁見狀先使用辣椒噴霧器阻止，逮補過程中兩位同仁也遭劃傷，喝止無效、情況緊急之下，即時向嫌犯開槍後，成功將沈嫌制伏上銬。」