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人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市警局首席副局長吳清湖、後勤科長陳靖平兩人同為警大42期同學，雙雙在警界服務逾40年，明天屆齡退休功成身退，尤其吳清湖在桃園市升格後歷任分局長、主秘到副局長，任內對桃園治安貢獻心力，更參與今年6月12日歹徒挾持人質事件記兩大功， 市警局長陳國進今天下午頒贈0612專案「厥功奇偉」銅關公，表彰吳在警界的貢獻，稱許他堅守崗位到最後一刻足為學習表率。

吳清湖警大42期畢業，分發自警察基層幹起，歷練縣市警局督察，在桃園市升格後，他調任蘆竹分局長起與桃園結緣，歷任主秘到副局長，他尤熟稔古文、英語出口成章，警界地方人稱「阿伯」人緣佳；陳靖平也是警大42期畢業，長期在後勤單位任職，推動辦理油摺改革有功，吳清湖、陳靖平兩人服務警界任勞任怨，雙雙在警職圓滿退休實屬不易。

桃園市612發生歹徒挾持人質事件震驚社會，陳國進運籌帷幄指揮，吳清湖扮演現場發言人，適時提供新聞媒體及社會各界了解進度，最終歹徒投降、人質平安落幕獲各方肯定，吳清湖表現稱職，在退休前立下大功再添榮譽。

陳國進表示，吳清湖歷練完整，他在桃園時間長，擔任首席副局長主管刑事、保安業務，主動積極為桃園治安付出心力，長期堅守崗位始終如一直得學習；陳靖平則長期在警界後勤業務用心付出，921在南投協助興建派出所及分局默默奉獻，兩人的長期付出均值得肯定。

桃園市警局後勤科長陳靖平（右）屆齡退休，局長陳國進（左）頒獎肯定他在警界的付出。...
桃園市警局後勤科長陳靖平（右）屆齡退休，局長陳國進（左）頒獎肯定他在警界的付出。記者曾增勳／攝影
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桃園市警局首席副局長吳清湖（左）、後勤科長陳靖平（右）屆齡退休，局長陳國進（中）...
桃園市警局首席副局長吳清湖（左）、後勤科長陳靖平（右）屆齡退休，局長陳國進（中）頒獎肯定兩人長期的奉獻，祝福兩人功成身退。記者曾增勳／攝影
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桃園市警局首席副局長吳清湖（右）屆齡退休，局長陳國進（左）頒贈「厥功奇偉」銅關公...
桃園市警局首席副局長吳清湖（右）屆齡退休，局長陳國進（左）頒贈「厥功奇偉」銅關公像表彰他在警界的貢獻。記者曾增勳／攝影
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人質挾持警察
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