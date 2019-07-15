親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜「非典藍」勢力抬頭 國民黨權力結構大洗牌

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

全國打詐抓2千人 冒牌港男甜言蜜語騙台女投資

2019-07-15 15:05聯合報 記者李奕昕╱即時報導

警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，以往專案行動以車手為主要目標，這次加強打擊集團核心成員及查扣不法所得，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。

警方調查，詐團假冒香港金融或博弈公司高階男性主管，透過臉書或LINE接觸台灣女子，甜言蜜語製造戀愛錯覺，再謊稱掌握未上市股票或頭彩消息，慫恿被害人投資，指示匯款至台籍及大陸籍人士在香港開立的銀行帳戶。

林姓、許姓女子去年2月起涉嫌帶台灣人至香港開戶，在台北市各飯店開說明會，騙稱戶頭可貸款50至250萬元，實際作為匯入詐騙款項的人頭戶，這些人頭多為缺錢的無業者或急需資金周轉的生意人。

被害人陸續報案，刑事局偵七大隊第一隊本月9日起查獲林、許及19名人頭，透過香港警方清查出800多個可疑帳戶，其中近200個是台籍人士開立，約50人受騙匯款，財損上億元。

警方統計，去年1月至今年4月，匯入香港帳戶的假交友投資詐騙案件數，僅占各類詐欺案百分之1，財損卻高達9億多元，提醒民眾上網交友要謹慎。

除了詐騙說詞，歹徒洗錢手法持續精進，有詐團假冒檢警以監管帳戶為由，誘使被害人匯款至兩岸人頭帳戶；警方查出，白姓男子在台中市西屯區的汽車旅館經營水房，將贓款網路轉帳至大陸的第三方支付平台變現。

去年底1名被害人報案，刑事局偵二大隊第三隊追查金流及網路資料，本月10日搜索旅館逮捕白等5人，查扣現金50多萬元，清查半年來經手約3000萬元，法院裁定白與1名犯嫌收押。

刑事局結合全國警力，本月8日至12日發動「全國同步打擊詐欺專案行動」，緝獲詐團成員2280人，含幕後金主6人、地下匯兌業者22人、車手頭188人、取款車手1041人，查扣現金3億3521萬元、土地6處、房屋2處、汽車29輛，總額約4億1174萬元。

警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。圖／刑事局提供
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／攝影
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／攝影
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／翻攝
分享
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，...
警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。記者李奕昕／攝影
分享

香港詐騙集團車手
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

小薰替撞車賠償案出面調解 見媒體驚慌失措轉頭落跑

2019-07-15 16:03

防殺警案重演 台鐵開研討會討論6大點

2019-07-15 14:25

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

通緝犯拒捕持刀刺警 警開2槍制伏

2019-07-15 14:21

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

通緝犯持刀反抗遭警開槍反制 警局長慰問受傷警

2019-07-15 11:47

影／海巡東部分署添新力軍 無人機救生查走私偷渡

2019-07-15 11:31

我國詐團在世界各地行騙 這次韓國人在台設賭博網站

2019-07-15 11:29

李承翰明天告別式 台鐵今天開研討會聚焦六大議題

2019-07-15 10:34

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

北市凌晨傳槍響 通緝犯持刀拒捕警開槍制伏

2019-07-15 00:35

青春專案強勢掃蕩 高雄市警分局高強度區域臨檢

2019-07-14 19:58

緬懷殉職警李承翰 警分局長臉書真情流露

2019-07-14 19:06

配合新片「掃毒2」 北市萬華警與劉德華齊反毒

2019-07-14 15:52

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

寫了2次悔過書還不怕 不滿戴綠帽他求償50萬

2019-07-14 17:13

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她叫男友殺掉她媽 全家驚愕「母女感情很好」

2019-07-15 01:03

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

人夫隱瞞已婚身分 性侵女網友被判刑4年6月

2019-07-14 18:18

緬懷殉職警李承翰 警分局長臉書真情流露

2019-07-14 19:06

登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

登山客失聯9天 桃園市府分享資訊加速救援

2019-07-14 16:44

北市凌晨傳槍響 通緝犯持刀拒捕警開槍制伏

2019-07-15 00:35

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

河床冒險救車 失足被水捲走失蹤

2019-07-15 01:03

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

折回尋物走錯路 登山客遺體尋獲

2019-07-14 23:35

豪雨圍困婦人回不了家 暖警送上熱茶又載送回家

2019-07-14 21:10

前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top