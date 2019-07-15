全國打詐抓2千人 冒牌港男甜言蜜語騙台女投資

2019-07-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



警政署全國同步掃蕩詐騙集團，查獲假交友投資及第三方支付洗錢手法，以往專案行動以車手為主要目標，這次加強打擊集團核心成員及查扣不法所得，緝獲2280人，查扣總額高達4億元。

警方調查，詐團假冒香港金融或博弈公司高階男性主管，透過臉書或LINE接觸台灣女子，甜言蜜語製造戀愛錯覺，再謊稱掌握未上市股票或頭彩消息，慫恿被害人投資，指示匯款至台籍及大陸籍人士在香港開立的銀行帳戶。

林姓、許姓女子去年2月起涉嫌帶台灣人至香港開戶，在台北市各飯店開說明會，騙稱戶頭可貸款50至250萬元，實際作為匯入詐騙款項的人頭戶，這些人頭多為缺錢的無業者或急需資金周轉的生意人。

被害人陸續報案，刑事局偵七大隊第一隊本月9日起查獲林、許及19名人頭，透過香港警方清查出800多個可疑帳戶，其中近200個是台籍人士開立，約50人受騙匯款，財損上億元。

警方統計，去年1月至今年4月，匯入香港帳戶的假交友投資詐騙案件數，僅占各類詐欺案百分之1，財損卻高達9億多元，提醒民眾上網交友要謹慎。

除了詐騙說詞，歹徒洗錢手法持續精進，有詐團假冒檢警以監管帳戶為由，誘使被害人匯款至兩岸人頭帳戶；警方查出，白姓男子在台中市西屯區的汽車旅館經營水房，將贓款網路轉帳至大陸的第三方支付平台變現。

去年底1名被害人報案，刑事局偵二大隊第三隊追查金流及網路資料，本月10日搜索旅館逮捕白等5人，查扣現金50多萬元，清查半年來經手約3000萬元，法院裁定白與1名犯嫌收押。