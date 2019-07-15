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國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打第五隊破獲以張姓男子為首的詐欺水房，查獲張等涉案14名嫌犯，全依詐欺等...
刑事局中打第五隊破獲以張姓男子為首的詐欺水房，查獲張等涉案14名嫌犯，全依詐欺等罪嫌移送法辦。記者陳宏睿／攝影
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刑事局中打今天破獲以張姓男子為首的詐欺水房集團，查獲涉案14人，全依詐欺等罪送辦。經查，張在去年底被逮後，擔任水房總管的朱姓工程師另起爐灶，繼續從事詐欺水房犯行，朱被查出具有南部知名國立大學碩士學歷，卻成為詐欺主嫌，朱私下透露，過去曾與人合夥開公司，因為被合夥人倒債，讓他遭到強制執行扣薪的命運，找工作時，許多業者都不認同，讓他求職四處碰壁，才會走上歪路。

據調查，朱姓男子（39歲）是南部知名頂尖國立大學資工相關科系畢業，具有碩士學歷，頂著高學歷光環，曾合夥與人開公司，但卻因合夥人倒債，他是公司負責人遭受池魚之殃，債權人向法院申請強制執行獲准後，他的薪資戶需要強制扣薪，雖然他頂著高學歷又具備技術能力，但找工作時卻常常碰壁。

「我也想走正途，但社會不給我機會」朱埋怨，他在找工作時，都會主動提到，他曾經開公司被人倒債，積欠債務有債權人會索償，未來任職後，公司會收到法院強制執行的命令，薪轉戶需強制扣薪，許多業者都認定他工作能力、誠信可能有問題，都不願意雇用他。

朱透露，機緣巧合下接觸到張姓男子，當時張以高薪利誘他，他每月可領上10至20萬的薪水，也能發揮原本在學校所學的專長，才會走上歪路，後來張被抓之後，他因食髓知味，才會一錯再錯。

詐欺薪水薪資高薪求職債務
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