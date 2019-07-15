影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打第五隊在2017年底破獲詐欺機房案，循線查出有詐欺等多項前科的張姓男子涉嫌經營詐欺水房，並幫簽賭網站進行洗錢與地下匯兌，檢警追查，張將機房設在中打駐地對面的國宅內，但去年底收網時，僅逮回張，其餘涉案共犯都兔脫，檢警鍥而不捨，10日收網，陸續逮回其餘涉案共犯13人，其中3人還曾擔任台中市知名酒店的女服務生，全案依詐欺等罪移送，檢方命8至2萬交保。

刑事局中打第五隊調查，張姓男子（49歲，詐欺前科）在西屯區逢大路的國宅經營詐欺水房，並聘請工程師背景的朱姓男子（39歲）擔任總管，張因時常上酒店消費，順勢以高薪利誘，吸收台中市知名酒店海七的3名女服務生，幫忙管帳，另外，張為躲避檢警查緝，出門都會搭乘白牌車代步，也會趁機招募司機，協助交收贓款，據查去年3月至12月間，張等人的不法獲利已達5600萬元。

刑事局中打第五隊去年底報請台中地檢署檢察官陳隆翔指揮，12月前往逢大路國宅收網時，當時張等人已收到風聲，早已人去樓空，但幸好檢警搜索時，遇到張返回水房拿犯罪工具，被逮個正著，當時張因涉詐欺等多案，遭台中地院發布通緝，張在警詢時，也都坦承犯行，檢方訊問後發監執行。

檢警持續追查，發現張旗下的朱姓工程師在張被逮後，找來4名共犯在中區中華路另起爐灶，繼續經營詐欺水房，本月10日，檢警認為時機成熟，分頭在高雄、雲林、台中等地拘提，帶回朱等涉案13人，查扣兩輛由犯罪所得所購買的賓士車，市價約500餘萬元，另外也查獲手機、帳冊等犯罪工具。