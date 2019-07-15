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通緝犯持刀反抗遭警開槍反制 警局長慰問受傷警

2019-07-15 11:47聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市中正二警分局泉州所警員溫皓翔及李陏恩，昨天晚上擔服22時至1時的巡邏勤務，23時30分許，兩人在莒光路105號，要逮捕沈姓詐欺通緝犯，卻遭沈嫌持刀拒捕。

警方先以辣椒水制止，但沈仍然持刀反抗，隨後溫朝沈嫌開2槍制止，沈嫌左大腿及右小腿中彈受傷，立即送台大醫院急診，目前無生命危險。

溫姓員警手部挫傷、李員全身多處挫傷，後續送往和平醫院治療，已無大礙。

由於日前才發生鐵路警察執勤時遇刺殉職案，引發社會關注，台北市警察局長陳嘉昌今早特地前往派出所，慰問受傷的員警。

台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/...
台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/...
台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/...
台北市警察局長陳嘉昌，今天早上前往泉州路派出所慰問逮捕通緝犯受傷的執勤員警。圖/記者廖炳棋翻攝
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