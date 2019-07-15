通緝犯持刀反抗遭警開槍反制 警局長慰問受傷警

2019-07-15 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市中正二警分局泉州所警員溫皓翔及李陏恩，昨天晚上擔服22時至1時的巡邏勤務，23時30分許，兩人在莒光路105號，要逮捕沈姓詐欺通緝犯，卻遭沈嫌持刀拒捕。

警方先以辣椒水制止，但沈仍然持刀反抗，隨後溫朝沈嫌開2槍制止，沈嫌左大腿及右小腿中彈受傷，立即送台大醫院急診，目前無生命危險。

溫姓員警手部挫傷、李員全身多處挫傷，後續送往和平醫院治療，已無大礙。