拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子王景玉殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審都被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院以高院相關論述理由不備等理由發回更審。高等法院更一審今開延押庭，告訴代理人李宣毅轉述，被害者家屬認為案子拖得有點久，他們希望能恢復正常生活，小燈泡的父親仍希望王能判處極刑。

李宣毅表示，希望訴訟程序能快速前進，但各方的利益都要顧及，被害人也尊重法院的調查方式。上周，以縱火方式殺害6名家人與看護的翁仁賢遭判死定讞；李說，家屬仍處在復原期，遇到這些事件仍有些心理上的波折，告訴代理人仍希望他們能專注在本案上，將程序走完。

2016年3月28日，「小燈泡」和媽媽王婉諭出門，她當時騎著滑步車，王(36歲)突然靠近，抓住「小燈泡」的頭，拿剁刀往頸部砍殺，媽媽急喊「救命」。王稱自己是「堯帝」、「四川皇帝」，認為殺了女童就會有女人投懷送抱，幫他傳宗接代。王在監期間按時服用藥物控制病情，但今年3月開庭時他改稱自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」。

王在準備程序時稱「我有精神病，應符合刑法19條(減刑要件)」。律師團表示，王承認犯罪，而他有思覺失調症病史，適用刑法第19條之二，這影響如何量刑、包含刑前、刑後監護處分應再審酌；而王的病症也是犯案的主要動機，法院應調查思覺失調症與犯罪事實的關係。

因羈押期將在7月24日屆滿，檢察官和告訴代理人認為羈押原因未消滅，法官諭知考量審判與執行，認有羈押必要，再延押2個月。

因士院、高院前審都處王無期徒刑，高院更一審也發函詢問法務部如果有日王景玉復歸社會，出監之後有無相關措施？據了解，法務部的回覆很籠統，是「很制式的回答」，沒有答得很細。

王景玉曾由台北榮總醫師劉英杰做精神鑑定，更一審則請警大教授沈勝昂(團隊成員包括黃健、莊婷)做教化與再社會化期待可能性鑑定，各方希望能準確鑑定，並補充不足之處。其中，沈上星期已與王見面，再次詢問相關問題。