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台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台灣國際勞工協會台中辦公室昨天臉書發文指控，轄區派出所無故驅趕坐在東協廣場的外籍移工，指控警察除了隨機臨檢移工之外，還多了一項「驅趕移工的業務」。台中市第一警分局繼中所表示，並非強制驅離移工，而是口頭柔性勸導，因為當地常發生移工酒後路倒、鬥毆事件，希望移工能夠早點回家休息，但也尊重移工的人身自由，不會以公權力強迫他們離開。

台中市第一警分局繼中所表示，過去東協廣場常接獲酒後鬥毆事件，部分涉嫌人是外籍移工，且也常獲報移工酒後路倒在東協廣場，製造滿地嘔吐物與垃圾，因此每周六日除了固定安排臨檢勤務，前往東協廣場的KTV、夜店進行臨檢之外，也會請同仁到廣場對現場移工進行口頭勸導與提醒，希望他們能夠早點回到公司宿舍休息。

第一警分局繼中所表示，許多聘請外籍移工的工廠，都有提供宿舍，多數的宿舍收假的時間是在晚上10點，因此也都會先提醒移工，收假時間快到了，加上廣場常發生治安滋擾事件，勸導移工能夠早點搭乘大眾運輸工具，返回工作地，完全尊重移工意願，如果移工堅持留在現場，警方當然也尊重。

「這是誰的東協？誰的廣場？」台灣國際勞工協會台中辦公室昨晚在臉書指控，昨晚7時許，警察開始整隊人馬驅趕坐在廣場上的移工們，把群聚的所有人都趕走。

原來號稱「東協廣場」，是這樣對待這群來自東協國家工作的人？自從禁止坐下的標語插滿與貼滿整個廣場，這正赤裸裸的反應政府口中所謂尊重移工、尊重多元文化的偽善性。席地而坐是文化，在印尼，家家戶戶吃飯、聊天、社交，大家都是坐在地上。如今政府竟然動用公權力來驅趕坐在地上的移工，到底憑什麼？

台灣國際勞工協會台中辦公室在臉書指控轄區派出所無故驅趕移工。圖／摘自台灣國際勞工...
台灣國際勞工協會台中辦公室在臉書指控轄區派出所無故驅趕移工。圖／摘自台灣國際勞工協會台中辦公室臉書
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台中市第一警分局繼中所被指控昨晚無故驅趕在東協廣場的外籍移工。圖／摘自台灣國際勞...
台中市第一警分局繼中所被指控昨晚無故驅趕在東協廣場的外籍移工。圖／摘自台灣國際勞工協會台中辦公室臉書
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台中市第一警分局繼中所被指控昨晚無故驅趕在東協廣場的外籍移工。圖／摘自台灣國際勞...
台中市第一警分局繼中所被指控昨晚無故驅趕在東協廣場的外籍移工。圖／摘自台灣國際勞工協會台中辦公室臉書
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移工臨檢警察
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