台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台灣國際勞工協會台中辦公室昨天臉書發文指控，轄區派出所無故驅趕坐在東協廣場的外籍移工，指控警察除了隨機臨檢移工之外，還多了一項「驅趕移工的業務」。台中市第一警分局繼中所表示，並非強制驅離移工，而是口頭柔性勸導，因為當地常發生移工酒後路倒、鬥毆事件，希望移工能夠早點回家休息，但也尊重移工的人身自由，不會以公權力強迫他們離開。

台中市第一警分局繼中所表示，過去東協廣場常接獲酒後鬥毆事件，部分涉嫌人是外籍移工，且也常獲報移工酒後路倒在東協廣場，製造滿地嘔吐物與垃圾，因此每周六日除了固定安排臨檢勤務，前往東協廣場的KTV、夜店進行臨檢之外，也會請同仁到廣場對現場移工進行口頭勸導與提醒，希望他們能夠早點回到公司宿舍休息。

第一警分局繼中所表示，許多聘請外籍移工的工廠，都有提供宿舍，多數的宿舍收假的時間是在晚上10點，因此也都會先提醒移工，收假時間快到了，加上廣場常發生治安滋擾事件，勸導移工能夠早點搭乘大眾運輸工具，返回工作地，完全尊重移工意願，如果移工堅持留在現場，警方當然也尊重。

「這是誰的東協？誰的廣場？」台灣國際勞工協會台中辦公室昨晚在臉書指控，昨晚7時許，警察開始整隊人馬驅趕坐在廣場上的移工們，把群聚的所有人都趕走。