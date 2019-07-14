高雄弒母情侶討論逃亡計畫 均羈押禁見

2019-07-14 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄大社區昨天驚傳韓姓男子涉當街刺殺鄭姓女友的母親，行凶後韓並載走鄭女逃亡，檢警循線到韓的楠梓區住處查獲2人，更從手機通訊軟體紀錄，發現疑有事先預謀，鄭女還通報行程給韓來作案，檢方訊後依韓犯殺人罪、鄭女犯教唆殺害直系尊親屬罪聲請羈押禁見，橋頭地院上午11點多裁定准押。

院方審理認為，韓姓男子（21歲）、鄭女（19歲）涉殺人罪嫌重大，且因有逃離現場的計畫、躲避員警追緝，令人有相當理由認有逃亡之虞，加上2人針對犯案流程供述有出入，曾就如何躲避追緝進行討論，恐會脫免刑責，也可能會勾串證詞；經考量2人犯罪流程、手段，認為侵害社會危險性重大，裁定羈押禁見。

據了解，韓和鄭女熱戀交往多年，臉書上關係已掛「已婚」，留言不時互相示愛，但鄭女的母親（46歲）疑反對兩人交往，昨天上午8點多，鄭女和母親前往大社金龍果菜市場，韓預先買好水果刀埋伏在外，趁母女買完出來之際，突衝出追趕鄭母，猛然揮刀刺頸，當場鮮血噴濺滿地。鄭母送醫仍於9點12分不治。