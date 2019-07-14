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高雄殺母案 驚爆女兒教唆男友行凶 疑預謀還通報行程

2019-07-14 08:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄大社區男子涉刺殺女友母親案，驚傳是女友教唆殺人

檢警昨天逮韓姓男子及女友鄭女到案後，質疑非獨自犯案，警立即檢視手機內通訊軟體的紀錄，查出案發前2人恐預謀行凶，韓疑似受鄭女指使，因此掌握鄭女和母親行程。昨天漏夜偵訊後，將鄭女依犯教唆殺害直系尊親屬罪、韓依犯殺人罪，聲請羈押禁見。

橋頭地檢署認定韓姓男子及鄭女同屬共犯，涉嫌重大，且有湮滅證據、逃亡之虞，橋頭地院預定今上午開庭審理。由於鄭母當場失去生命跡象，送醫搶救不治，傷勢僅有左下顎3公分撕裂傷，檢方預定明天複驗解剖，釐清確切死因。

據了解，21歲韓姓男子和19歲鄭女熱戀多年，臉書上留言大方放閃示愛，關係還掛「已婚」，不過鄭女的母親疑反對兩人交往，昨天上午8點多，韓趁鄭女和母親前往大社金龍果菜市場，預先買水果刀埋伏，趁母女買完準備離去之際，突衝出追趕鄭母，猛然揮刀刺頸，當場鮮血噴濺滿地。

韓姓男子行凶後趕緊跑向鄭女，並載她騎機車離去。警方獲報後循線掌握兩人一度騎車亂晃，再躲回韓的楠梓區住處，昨中午12點多上門逮人，韓的家人驚覺兒子犯下大錯。

檢警懷疑，韓姓男子預先準備水果刀並埋伏守候，是否是有預謀、還知情鄭姓母女行程？沒想到韓透露受到指使，檢警進一步勘驗手機，察覺案發前，韓、鄭女疑用手機通訊軟體預謀殺人，鄭女通報她與母親到市場；檢警於是趕緊將鄭女從關係人，轉為本案共同正犯，相較韓涉殺人罪，鄭女涉

據指，檢警有扣到相關事證，合理懷疑鄭女指使或教唆男友行凶，不過殺母的動機，以及兩人究竟真的想要致鄭母於死，或者只是表達不滿，還要調閱更多雙方通聯、現場監視器畫面等，進一步釐清。

韓姓男子與鄭姓女友臉書上關係標示為已婚，並不斷留言曬恩愛。記者林伯驊／翻攝
韓姓男子與鄭姓女友臉書上關係標示為已婚，並不斷留言曬恩愛。記者林伯驊／翻攝
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高雄大社區金龍果菜市場昨天驚傳殺人案。記者王昭月／攝影
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韓姓男子（右二）案發後遭警方循線在他楠梓區住處逮捕。記者王昭月／攝影
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殺人
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