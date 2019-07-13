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台南4人虐童致死案 未成年生母依殺人罪起訴

2019-07-13 19:35聯合報 記者邵心杰╱即時報導

女童被虐死，包括生母與同住親朋4人，租住社區大樓，都靠娘家親友接濟。圖／翻攝醫院...
女童被虐死，包括生母與同住親朋4人，租住社區大樓，都靠娘家親友接濟。圖／翻攝醫院監視器
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台南市1歲6個月大女童哭鬧，今年初遭17歲薛姓生母及同居的26歲薛姓表姊、28歲何姓表姊夫及28歲李姓男友人4人輪流以抓癢用的「不求人」、塑膠管「教訓」致死，檢方認3人涉犯成人故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌惡性深重，請酌情從重量處無期徒刑，全案仍在台南地院審理中。另17歲生母經少年法院審理，也認她涉嫌重大且所涉5年以上重罪，昨天由檢方依殺人罪等起訴。

薛姓生母5月間以證人身分應訊，現場勘驗表姊以手機所錄6段1至2分鐘，她持藤條打女童的畫面，畫面只見女童僅包尿布被生母持棍打大腿、屁股，女童被打到哭鬧，甚至有睡意，生母則持藤條戳她，還把女童扶起靠在桌邊，持藤條繼續打，導致大腿等部分紅腫。

生母說，今年初小琉球之旅回來，表姊等人認小孩哭鬧嬰靈附身，剛開始4人還輪流餵小孩喝牛奶、每天一餐180CC，白天也會讓小孩睡覺，之後狀況沒有改善，1月8日至15日不管白天或夜晚都不讓小孩睡覺或吃東西。此外，4人還會輪流持愛的小手打女童，不讓她哭鬧，甚至李、何抱起女童摔在鋪有床鋪的地板上。

直至1月15日凌晨，4人累了睡到下午才起床，她說，出門前發現女童有失溫現象，且在電梯內一直翻白眼，李、何拍女童沒反應，一行人照原計畫到手機行賣手機，到KTV唱歌。她表示，她唱歌時，把小孩放在李身旁，李認小孩30多小時沒進食，叫了清粥餵她吃，但小孩癱軟，沒吃進去，甚至流出來，經確認小孩已死了。

院方審理時發現，表姊於案發曾提議將女童分屍以湮滅證據，表姊夫曾參與討論滅屍事宜，李姓友人更返家意圖湮滅凌虐女童凶器外，經少年法庭調查，認薛姓生母犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，依少年事件處理法第27條規定，昨天由檢方依殺人罪等起 訴。

經台南地院少年法庭調查，認17歲薛姓生母犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，依少...
經台南地院少年法庭調查，認17歲薛姓生母犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，依少年事件處理法第27條規定，由檢方依殺人罪等起訴。圖／本報資料照
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殺人虐童
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