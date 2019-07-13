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疑不滿交往被阻刺死女友母親 男依殺人罪送辦

2019-07-13 18:21中央社 高雄13日電

韓姓男子疑因不滿與女友交往被阻，今天上午涉嫌持刀刺死反對兩人交往的女友母親王姓婦人，並騎車載走女友逃亡，高雄市警方中午循線在楠梓區逮人，訊後依殺人罪嫌送辦。

案發後，轄區高雄市政府警察局仁武分局、刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心聯合成立專案小組偵辦，查出46歲王婦與女兒上午8時許到大社區金龍路果菜市場買菜停車時，因尾隨的韓男現身要求載走女友，王婦阻止並與韓男發生爭吵，遭對方持水果刀刺中左臉頰和頸部。

王婦當場血流如注倒地，員警獲報趕往現場通報救護車送往義大醫院急救。院方表示，傷者送到醫院時呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，有3公分撕裂傷從左下顎進入，疑深入傷到氣管和主動脈，搶救30分鐘後宣告不治。

專案小組先清查犯嫌身分，並擴大調閱現場和附近道路監視器，循線追往韓男位於楠梓區的住處，約於中午1時逮人，王婦女兒也在場，但不知母親已傷重死亡。警方將兩人帶回偵訊

專案小組表示，到達韓男住處先向韓男父母說明來意，希望開門配合辦案，韓男隨後由員警帶回偵訊；初步坦承是不滿女友父母反對兩人交往犯案。由於韓男平時知道女友會與母親到金龍路果菜市場買菜，警方也將進一步調查是預謀犯案或臨時起意。

專案小組表示，被害人女兒獲知母親因傷重死亡後，情緒激動不穩定，先由家屬協助穩定情緒。警方也調查她是否事前知情或共謀。

據了解，被害人家境小康，但21歲韓男與20歲女友都待業中，兩人約交往2個月，被害人家人反對兩人交往。韓男因皮膚黝黑，犯案時一度被目擊民眾誤認為外籍移工，經警方清查確認為本國籍。

韓男被押回偵訊時，面對媒體問他「為何要殺人」、「人死了知道嗎」都低頭不語。偵訊至下午5時許仍未結束，警方將於訊後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

殺人高雄市
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