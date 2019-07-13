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家庭旅遊悲劇 國道三曳引車追撞4車釀1死4傷

影／涉砍人男子與警僵持3小時 被捕後嘔吐送醫性命垂危

2019-07-13 16:29聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市湯姓男子11日凌晨下班騎機車返家途中，疑似遭人騎機車一路飆罵尾隨，到家門口時遭對方持刀砍傷左手，案發後警方循線調查，今天上午11點持拘票到凶嫌吳姓男子住處追查，但他抱瓦斯桶躲進浴室揚言開瓦斯，與警方僵持近3小時，下午1點多警方見時機成熟，破門進入將吳帶出，但他隨即嚴重嘔吐，送醫急救，初步驗出體內有農藥成分，性命垂危。

這起凶案一度傳為「隨機殺人」事件，但警方初步調查了解，不排除因行車糾紛或其他因素引發，案情還必須釐清。

警方調查，湯姓男子11日凌晨下班後，沿西湖鄉、三湖道、福星山騎車回苗栗市住家，零點56分左右在家門口遭人砍傷左手掌及左手腕，傷勢嚴重。

警方接獲有糾紛的報案電話，趕到現場時已不見衝突場面，隨後調閱監視畫面展開調查，被砍傷的湯姓男子左手傷勢嚴重，已轉院治療；昨天網路有人po這起凶殺事件，提醒民眾注意，外界一度擔心是隨機殺人事件

警方查出家住新英里的46歲吳姓男子涉嫌持刀傷人，今天上午持拘票前往要他回來調查，當吳姓男子與父母都在家，但他抗拒警方拘捕，疑似抱瓦斯桶衝入浴室，警方擔心刺激對方，將封鎖線退到路口，讓對方父母勸說他出面說明。

僵持到下午近2點時，警方請消防人員從浴室破窗噴水，同時破門衝進浴室將他逮捕帶出，但他疑似喝下不明液體，隨即嚴重嘔吐，被警方送醫急救，目前性命危；警方在吳姓男子住處查獲一把長約30公分的西瓜刀，疑為作案凶刀，帶回調查。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
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涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
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涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
涉嫌持刀砍人的吳姓男子與警方僵持近3小時後被逮捕。圖／民眾提供
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隨機殺人事件
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