親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判無罪
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

老翁提領270萬元農會請警方「護鈔」 保住老翁積蓄

2019-07-13 15:00聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市霧峰區一名林姓老翁日前到台中市大里區農會內新農會提領金270萬元，辦事處行員及農會主任察覺有異，委婉向老翁建議找警察「護鈔」比較安全，通報台中市警局霧峰分局內新派出所員警到場，老翁脫口而出「可是他叫我不可以讓別人知道」，警方經查證，證實老翁接到詐騙電話，成功阻止老翁匯款，保住老翁畢生積蓄，讓老翁及家屬感謝不已，霧峰分局副分局長劉安邦事後到大里區農會內新辦事處頒發表揚狀及禮品。

內新派出所接獲大里區農會內新農會辦事處行員通報，有疑似遭詐騙民眾臨櫃提領大量現金，員警獲報後立刻派遣線上警力前往現場了解情況。

員警詢問林姓老翁為何要提領鉅款？老翁表示，他要投資土地為用途。一旁行員提醒老翁，「大量現金建議要有親友及警方陪同護鈔或以匯款方式較安全」，林姓老翁突然脫口而出「可是他叫我不可以讓別人知道」。

警方現場確認，老翁接到詐騙集團打來的電話，並向林姓老翁解釋一番後，老翁才願意接受自己遭詐騙的事實，同時也感謝警方及行員的幫忙，才不致讓積蓄遭詐騙。

警方說，詐騙集團行詐手段不勝枚舉，且日新月異，最常見手段之一便是假扮檢察官行騙，尤其老年人是遭詐騙的主要目標，霧峰分局呼籲若是家中老人接獲歹徒以檢察官身分告知帳戶遭凍結、證件遭不法集團使用，要求交付帳戶存摺、印章或是現金的情況，切勿上當，先撥打165反詐騙專線求證，小心謹慎，以保障財產安全。

台中市大里區農會內新農會與霧峰分局內新派出所員警合作，成功阻止詐騙，保住老翁27...
台中市大里區農會內新農會與霧峰分局內新派出所員警合作，成功阻止詐騙，保住老翁270萬元積蓄，霧峰分局副分局長劉安邦（左三）到大里區農會內新辦事處頒發表揚狀及禮品。圖／記者趙容萱翻攝
分享

詐騙集團台中市
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

男返家左手遭砍斷一半 嫌犯一度抱瓦斯桶與警對峙

2019-07-13 14:34

國三南港段水泥車追撞4車 6歲男童命危急救

2019-07-13 14:33

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

2019-07-13 12:00

李承翰殉職後 鐵警實境演練 盾牌、電擊槍上場

2019-07-13 11:56

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

2019-07-13 10:35

高雄大社果菜市場驚傳凶殺案 一女已無生命跡象

2019-07-13 09:35

金錢豹酒客搶搭電梯大打出手 31警帶回14酒客

2019-07-13 09:24

桃園又傳持槍挾持案 3惡煞擄走夫妻逼領50萬

2019-07-12 23:09

勇警李承翰冥誕 警專兄弟追思

2019-07-12 22:44

用刪預算逼加速建照審查 新北市議員陳科名涉貪續押

2019-07-12 16:57

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

2019-07-12 16:23

徵免費遊戲試玩10分鐘給千元？警：小心手機被綁架

2019-07-12 15:39

蘇貞昌弔唁殉職鐵警不簽名 慰問父母「你們要保重」

2019-07-12 15:36

鐵警李承翰冥誕 31期同學幫他慶生

2019-07-12 15:32

鐵警李承翰殉職 16日上午11:40全國火車鳴笛3秒

2019-07-12 15:30

李承翰冥誕 蘇貞昌未簽到、頻道歉

2019-07-12 14:55

台泰合作破K他命 泰國緝毒局長致贈調查局感謝函

2019-07-12 14:28

砍人逼跳海釀8死！穩鵬號喋血案偵結 屏檢起訴求處重刑

2019-07-12 13:57

鐵路警察遭刺死 徐國勇：盼8月底前鐵路警察配電擊槍

2019-07-12 11:48

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

2019-07-12 16:23

高雄大社果菜市場驚傳凶殺案 一女已無生命跡象

2019-07-13 09:35

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

2019-07-13 12:00

0勝5敗還輸延長賽！「馬王終局之戰」馬英九只贏回1樣

2019-07-13 08:00

限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

2019-07-13 10:35

快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

2019-07-13 12:58

繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32

北檢轟高院馬英九案判決 高院回「流於情緒」

2019-07-12 20:54

不滿女友父母反對交往 高市男子憤而行凶殺人

2019-07-13 14:38

世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40

蘇貞昌弔唁殉職鐵警不簽名 慰問父母「你們要保重」

2019-07-12 15:36

台灣坐牢在幹嘛？釣出專業千字勸世文 網友：你被關多久了　

2019-07-13 11:50

虎父無犬子！兒破獲10年前強盜案 警父喜頒破案茶

2019-07-12 17:09

高院認「馬被動接收監聽資料」 馬案、太陽花同一標準

2019-07-13 00:13

影／不容許私刑正義！直播主糾眾蛋洗虐嬰保母家警送辦

2019-07-12 16:05

世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47

馬洩密案無罪 羅智強：烏龍鬧劇 辦馬檢察官都升官

2019-07-13 09:45

馬英九洩密無罪確定 北檢批：更一審疑未閱卷判決草率

2019-07-12 16:25

影／洩密無罪馬欣慰 柯建銘怒轟「比蔣介石還蔣介石」

2019-07-12 16:37

金錢豹酒客搶搭電梯大打出手 31警帶回14酒客

2019-07-13 09:24

竹南公義路2車疑追撞 後車冒煙陷火海

2019-07-12 22:33

他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03

疑似酒駕肇禍？金防部1士兵防區撞樹身亡

2019-07-13 13:54

鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11

桃園又傳持槍挾持案 3惡煞擄走夫妻逼領50萬

2019-07-12 23:09

盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35

陪兒子釣魚不慎落水 搜索5個小時未尋獲

2019-07-12 17:19

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04

影／「餅哥」霸氣贈百萬元警用裝備 警大讚「土地公」

2019-07-13 08:54

觀察站／重大敏感案件起訴不慎 傷檢公信

2019-07-13 00:05

影／三峽河溪水暴漲 挖土機駕駛受困河中央

2019-07-12 18:11

國三南港段水泥車追撞4車 6歲男童命危急救

2019-07-13 14:33

小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38

台東涉買票議員沒事 幫買票里長遭解職8月下旬補選

2019-07-13 11:44

今年前4月 6都交通死傷近10萬人

2019-07-13 00:25

大浪吞噬男大生家屬哭斷腸 救難隊員：再堅強也會掉淚

2019-07-13 11:41

露營區意外1人溺斃 警：疑上游洪水走避不及

2019-07-12 19:47

生母溺死男嬰獲自首減刑判8年 檢方不服將上訴

2019-07-12 22:04

志願役離營逃兵1年7月未歸 他遭通緝 原來在躲債主

2019-07-13 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top