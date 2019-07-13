老翁提領270萬元農會請警方「護鈔」 保住老翁積蓄

2019-07-13 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市霧峰區一名林姓老翁日前到台中市大里區農會內新農會提領金270萬元，辦事處行員及農會主任察覺有異，委婉向老翁建議找警察「護鈔」比較安全，通報台中市警局霧峰分局內新派出所員警到場，老翁脫口而出「可是他叫我不可以讓別人知道」，警方經查證，證實老翁接到詐騙電話，成功阻止老翁匯款，保住老翁畢生積蓄，讓老翁及家屬感謝不已，霧峰分局副分局長劉安邦事後到大里區農會內新辦事處頒發表揚狀及禮品。

內新派出所接獲大里區農會內新農會辦事處行員通報，有疑似遭詐騙民眾臨櫃提領大量現金，員警獲報後立刻派遣線上警力前往現場了解情況。

員警詢問林姓老翁為何要提領鉅款？老翁表示，他要投資土地為用途。一旁行員提醒老翁，「大量現金建議要有親友及警方陪同護鈔或以匯款方式較安全」，林姓老翁突然脫口而出「可是他叫我不可以讓別人知道」。

警方現場確認，老翁接到詐騙集團打來的電話，並向林姓老翁解釋一番後，老翁才願意接受自己遭詐騙的事實，同時也感謝警方及行員的幫忙，才不致讓積蓄遭詐騙。