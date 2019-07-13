男返家左手遭砍斷一半 嫌犯一度抱瓦斯桶與警對峙

2019-07-13 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣湯姓網友12日在臉書社團「苗栗大小事」PO文，他的父親在11日凌晨近1點，下班返家途中，突遭一名男子騎車追趕飆罵，從西湖到追到苗栗市，回到家下車，這名男子，竟手持長刀意圖砍殺父親，「左手整個被砍斷一半」，網友PO文提醒大家注意。苗栗分局今鎖定涉案的吳姓男子，吳看到警方出現後，還一度抱瓦斯桶與警方對峙，情勢一度緊張，警方正將涉案的吳姓男子帶回分局偵辦。

苗栗縣湯姓網友昨晚在臉書社團「苗栗大小事」po文，指他的父親於11日凌晨近1點，在苗栗縣西湖鄉遭一名男子騎車追趕飆罵到苗栗市，還遭對方持長刀砍殺，左手整個被砍斷一半，貼文附上就醫診斷說明。

湯姓網友PO文指出，事情發生在7月11凌晨56分左右，父親下班從西湖、福星山到苗栗市區，遭一名男子騎車追趕飆罵，一路追到苗栗市區，途中繞府前路幾圈後，發現對方依然尾隨。

湯姓網友PO文說，後來父親直接返家，下車後發現這名男子，手持長刀意圖砍殺，父親拿起雨傘保護自己並且大喊求救，等到大家下樓來幫助時，也來不及了，「左手整個被砍斷一半，骨頭，韌帶，肌肉組織，都被砍斷了。」