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桃園又傳持槍挾持案 3惡煞擄走夫妻逼領50萬

2019-07-12 23:09聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市6月12日才發生驚動社會的持槍挾持案，未料今年2月19日還有另起擄人勒贖事件，王姓男子和潘姓、莊姓同夥，因身背毒品案以「兄弟跑路、需要費用」，持3把改造手槍擄走債主張男和他俞姓妻子，得手50萬元才放人，警方確認人質獲釋逮捕犯嫌，桃園地檢署依擄人勒贖罪起訴王等3人。

據了解，主嫌王男（39歲）和張姓男子有毒品買賣糾紛，積欠對方款項，但又卡到毒品案要潛逃，就以「兄弟跑路，需要費用」為由，找來潘姓（39歲）、莊姓（33歲）同夥，由潘提供3支改造手槍，當天凌晨2點多得知張和俞姓妻子在龜山區1間修車廠，3人就闖入表示要協調債務

談判過程王等不斷叫囂，雙方甚至發生肢體衝突，王還持槍托打傷張的虎口、頭皮，潘男還在一旁拿手機錄影，所幸過程中並未開槍未造成嚴重傷亡，最後3人持槍抵著張、俞強押上車，命他們聯絡朋友交付贖金。

一早7點多先到國道1號中壢交流道取得35萬元，11點多再轉往中壢1間超商，由張提領10萬元，最後再由張打電話給綽號小胖的朋友向他借款5萬元。

電話中小胖得知對方遭挾持，歹徒要求「一手交錢、一手交人」，他事先報警並準備好贖金到現場，警方獲報也一路跟監，直到下午1點多確認張、俞平安獲釋，最後上前圍捕逮獲王等3人。

警訊時，王強調是張男欠他們45萬元，想要討回債款才押人上車，但對於涉及毒品交易一事3人均閉口不談，僅模糊供稱是「債務糾紛」，訊後依擄人勒贖罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

檢方訊時，王、潘及莊僅坦承恐嚇、妨害自由部分，但遭擄的張、俞指證歷歷，潘男的女友也證稱是他們欠張姓夫婦債務，另檢警也扣下潘的手機，在內部發現持槍擄人畫面等；檢方偵結依擄人勒贖、槍砲彈藥刀械管制條例等起訴王等3人，涉及毒品部分另案偵辦中。

桃園地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴王男等3人。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴王男等3人。記者曾健祐／攝影
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毒品債務挾持
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