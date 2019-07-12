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林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

2019-07-12 16:23聯合報 記者林政忠╱即時報導

前健美選手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，館長在粉專霸氣貼出「10字文」。圖/取自...
前健美選手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，館長在粉專霸氣貼出「10字文」。圖/取自飆捍粉專
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55歲前健美選手林志成向「館長陳之漢下戰帖，嗆說5秒內要把館長打趴。林志成原稱有金主願意主辦比賽，今傳出幕後金主是國會政黨聯盟黨主席妙天，但因雙方充滿仇恨暴力，妙天反對主辦比賽。

媒體報導，林志成揚言8月18日下午在台北市體育館約戰館長，比賽擂臺武狀元盃，由林志成負責全部費用。

消息一出後，館長在粉專霸氣貼出「10字文」：「志成阿，好了啦，可以了啦！」

館長貼文笑翻一群網友，還有人做成打油詩：「有志者事竟成，約志成約不成」。

網路則流傳一封訊息，主辦單位婉拒比賽的五大理由：

1、網路上流傳你說要把舘長擊斃踩在其屍體而過，過於殘暴影響本黨形象不佳。

2、場地難覓短期（1個月）搞不定繁雜申請文件。

3、舘長不會來打，大陸客也不見得會來，無人可打。

4、共同主辨的協會負責人己更換，他們都表示不支持你這場比賽，倒底怎麼回事？

5、比賽辨法你最後才出場，别人己打得半死，你最後以逸待勞，顯得不公平。

國會政黨聯盟隨後也發表聲明證實，為促進體育交流，林志成曾詢問本黨是否能舉辦格鬥比賽。在了解事情始末後，發現雙方言詞過激、充滿仇恨暴力。該比賽除了有公然洩憤之嫌，更可能釀成雙方更大的傷害，明顯與本黨「人道政黨」的核心理念相悖，因此本黨拒絕舉辦此賽事。國會政黨聯盟是人道主義的平民政黨，創造和平是核心價值，因此若而後雙方促成任何比賽，均與本黨無任何關係。

前健美選手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，館長在粉專霸氣貼出「10字文」。圖/取自...
前健美選手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，館長在粉專霸氣貼出「10字文」。圖/取自飆捍粉專
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館長體育陳之漢
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