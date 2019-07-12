徵免費遊戲試玩10分鐘給千元？警：小心手機被綁架

2019-07-12 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警局近日發現，詐騙集團利用徵求ios免費遊戲試玩人員，誑稱只要試玩10分鐘後就會發1000元薪水，看似輕鬆簡單，卻一步步掉進歹徒所設定的陷阱裡，恐造成不熟悉iPhone手機基本操作用戶上當。圖／基隆市警局提供 分享 facebook 基隆市警局近日發現，詐騙集團利用徵求iOS免費遊戲試玩人員，誑稱只要試玩10分鐘後就會發1000元薪水，看似輕鬆簡單，卻一步步掉進歹徒所設定的陷阱裡，恐造成不熟悉iPhone手機基本操作用戶上當，甚至還會要求加入 LINE，由「詐騙專員」進行線上教學。結果將導致被害者手上的iPhone被鎖定，歹徒就會向被害者勒索約數千元不等的解鎖費用。

市刑大指出，詐騙集團是透過iPhone中「設定Apple ID登入對方帳號」的方式，將手機原本自己設定內的 Apple ID 帳號登出，同時登入歹徒給予的 Apple ID 帳號密碼後，又被歹徒引導開啟「尋找我的 iPhone」功能，結果將導致被害者手上的iPhone被鎖定，此時歹徒就會向被害者勒索約數千元不等的解鎖費用，如依歹徒指示前往匯款，將真正被勒索成功。

市刑大表示，即便是要協助玩遊戲賺錢，手機登入的email帳號與密碼都是自己的，千萬不要輕易給別人，否則別人也能用此組帳號密碼登入其他裝置或甚至變更您的密碼。若他人因各種理由要求您用自己的行動裝置登入他的帳號，就要特別注意，因為現在智慧型行動裝置需綁定email帳號密碼，你的手機將被登出而進入別人的帳號，原本存在你手機裡的資料將被重置，資料遺失重建相當麻煩，一定要三思而後行。

警方說，由於iPhone有「尋找我的 iPhone」的功能，若登入他人的帳號，對方卻惡意掛失，你的行動裝置將被鎖定，無法使用，有可能被勒索交付贖金解鎖，得不償失。以往典型的駭客是透過木馬程式駭入他人電腦後，鎖定電腦內的文件，再利用郵件要求支付贖金，再解鎖文件，現在轉換為智慧型手機。但民眾支付贖金後，駭客未必會協助解鎖，騙錢的歹徒不值得信任，應尋求電信公司或資安專家協助解鎖。

如何預防遭手機勒索？警方提出四招，一是不應輕易將自己的Apple ID 交付他人，亦不應隨意於自己所擁有之裝置登入他人Apple ID，二是定期完整備份資料，三謹慎開啟連結及檔案，小心上網行為，四 保留完整購買證明資料。