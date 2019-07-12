李承翰冥誕 蘇貞昌未簽到、頻道歉

鐵警李承翰殉職，今天是他25歲冥誕，行政院長蘇貞昌今天在內政部長徐國勇陪同下，前往李承翰靈堂上香、悼念，蘇頻頻向李的父母道歉，要他們堅強，保重身體。

蘇貞昌日前到屏東參加公祭追思會，出現摔筆動作，他解釋是屏東習俗；蘇貞昌今天到李承翰的靈堂，外界關注是否會摔筆，但現場並無簽到簿，蘇貞昌直接上香祭拜。

李承翰來不及過25歲生日，蘇貞昌頻向李的父母道歉，並請他們保重身體。