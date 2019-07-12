砍人逼跳海釀8死！穩鵬號喋血案偵結 屏檢起訴求處重刑

2019-07-12 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



東港籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」，今年2月20日凌晨1點44分，在印度洋海域附近發生海上喋血案，菲律賓籍大副Pual Aurelio，疑因不滿船員抱怨、忌妒薪水問題，引起其他船員起鬨，持魚刀揮砍多名船員，另使多名船員落海，共造成8人死亡（5名印尼籍船員、3名菲籍船員），2名印尼籍船員重傷。檢察官偵查終結，認為Pual Aurelio視人命如草芥，且其犯後並未坦承全部犯行，辯解閃爍，以涉及殺人罪、殺人未遂罪、遺棄屍體罪等提起公訴，並請屏東地院依法從重量刑。

檢警調查，事發當日凌晨1點50分，菲律賓籍大副Pual Aurelio在穩鵬號漁船行經非洲模里西斯國路易士港東北方約1540海浬公海處，在船艏主甲板區，手持2把魚刀朝同船菲籍船員身體各部位反覆揮砍，致其倒地死亡，並將其遺體推落大海。

同日凌晨3點多，Pual Aurelio朝各甲板上其餘船員追砍，2名印尼籍船員身負傷重。其餘船員共8人，在船上各處甲板、船頂、通道等處竄逃，因船上無可供避難之空間，只得紛紛跳海求存，Pual Aurelio竟續以割斷揚繩機網具及在甲板區之水密門附近來回巡視、觀望等方式，防止該8人登船或攀附網具設備求生，其中2名船員幸得救援漁船鴻福88號及上豐3號抵達而獲救，然而其餘6人落海後，仍未能搜獲，應認均已死亡。

同日凌晨4點至5點之間，Pual Aurelio手持魚鏢穿刺另一名菲律賓及船員船員左肩及左胸，導致其雙側氣胸而死亡。

海巡署獲報後，派遣巡護八號巡護船於21日出發前往事發海域救援，另派遣特勤人員等人會同漁業署多名觀察員，於23日搭乘飛機經吉隆坡飛往斯里蘭卡可倫坡，並在可倫坡搭乘我國籍漁船兆豐277號前往事發海域，3月2日晚間10點多，Pual Aurelio無力抵禦，跳離穩鵬號並游向兆豐277號，登船後為特勤人員當場逮捕。

經海巡署偵防分署特勤人員制伏逮捕Pual Aurelio並搭乘海巡署「巡護8號」巡護船，於3月18日押解返臺；倖存台籍船長、台籍輪機長、10名菲籍及印尼籍倖存之船員，在海巡署特勤人員護送下，搭乘「穩鵬號」於3月24日早上8時許抵達艦隊分署第五海巡隊碼頭。