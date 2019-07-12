親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判無罪
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

鐵路警察遭刺死 徐國勇：盼8月底前鐵路警察配電擊槍

2019-07-12 11:48聯合報 記者趙容萱╱即時報導

鐵路警察李承翰遭乘客刺死事件，引發各界議論，內政部長徐國勇今天說，他鼓勵警方大膽使用警械，警械使用必須明智、大膽，警械使用條例修很快送立法院，任何員警因公涉訟一律免費幫他請律師。對於警政署已採購電擊槍部份，只要驗收合格，立即發放，希望第一批八月底之前，配發給鐵路警察局使用，第二批航空警察使用，並呼籲全民全力支持警察用槍維護治安。

內政部長徐國勇今天到成功嶺主持替代役基礎訓練結訓典禮，這梯次受訓役男9成是警校畢業生，結訓後，立即投入社會維護工作。徐國勇期許這批警界新血不畏危難，冒險犯難，維護好社會治安。

徐國勇說，鼓勵警方大膽使用警械，「警械是維護治安使用的，不是不能使用，是應該要使用」，呼籲全民全力支持警察、維護治安。警械使用必須明智、大膽，警械使用條例修正，包括警械的使用，以及警械使用以後警察權益維護會做相關修正，會很快送到立法院。

他說明，警方因公涉訟部份，他在去年七月上任後立即指示，「任何員警因公涉訟，一律免費幫他請律師」。警政署有成立警察訴訟基金，不但成立警察專屬律師團，並設置法律諮詢專線電話，全力提供因公涉訟員警協助。

徐國勇指出，警政署已採購電擊槍，只要驗收合格，立即發放。電擊槍有瞄準紅點，距離六公尺，打出就兩條線電擊，其下有錄影設備，方使警方同步蒐證，錄影，做為佐證，盼第一批八月底之前，配發給鐵路警察局使用，第二批航空警察使用，安檢時若碰到有歹徒暴力情事，電擊槍使用上會比制式手槍更具安全與成效。

電擊槍的槍口下方是LED燈與攝影機。圖／本報資料畫面
電擊槍的槍口下方是LED燈與攝影機。圖／本報資料畫面
分享

嘉義警察台鐵
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

保護憲警神武器！一射6米外癱3分鐘 台東想用來抓猴

2019-07-12 08:00

掃毒英雄轉傳蘇揆擲筆影片丟官 基層調查官反彈開砲

2019-07-12 06:58

馬英九涉洩密案能更審 釋字752號解釋幫大忙

2019-07-12 06:53

跨境辦案 「黑豹」曾馨儀獲國際女警獎

2019-07-11 23:39

傳蘇影片遭拔官「被出賣」？基層反彈

2019-07-11 23:36

選前檢肅暴力犯罪 基隆檢警查辦幫派分子訊後交保

2019-07-11 22:43

蠻女砍老翁數十刀 砍完念「地藏王菩薩」

2019-07-11 21:36

資源回收男戀上賣菜女 衝突中刺死情敵被訴

2019-07-11 18:41

影／他子彈擦頭死裡逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18

警強力後踹破門 查獲高雄賭博機房發大財

2019-07-11 17:45

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

馬英九被控洩密案 高院更一審12日宣判

2019-07-11 15:04

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭聲押禁見

2019-07-11 12:29

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

酒醉男要敬酒被攔阻 朝友胸口猛刺4刀

2019-07-11 09:50
看更多

熱門文章

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

2019-07-12 10:03

她分享男友爸年輕時照片 激似日本男星小栗旬網友暴動

2019-07-11 20:40

鴻海前副總吹噓員工價買iPhone 竟A合約款補手機費

2019-07-11 19:21

掃毒英雄轉傳蘇揆擲筆影片丟官 基層調查官反彈開砲

2019-07-12 06:58

公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今早尋獲遺體

2019-07-12 09:54

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

馬英九涉洩密案能更審 釋字752號解釋幫大忙

2019-07-12 06:53

保護憲警神武器！一射6米外癱3分鐘 台東想用來抓猴

2019-07-12 08:00

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

離婚女子為賺錢養家 租屋處下海賣淫

2019-07-11 21:10

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

馬英九無罪確定 王金平：尊重司法

2019-07-12 10:37

買床單付房間費保全證據 果然採到姦夫的精子細胞

2019-07-12 08:02

超商店員1男劈3少女 還引誘拍私密處供觀覽

2019-07-11 21:50

越南同事送一張5000紙鈔 竟連買科學麵都不夠！

2019-07-11 19:10

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

影／他子彈擦頭死裡逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18

傳蘇影片遭拔官「被出賣」？基層反彈

2019-07-11 23:36

經理應酬後辯不能酒駕 女員工載他到摩鐵慘遭性侵

2019-07-11 20:28

貢寮死亡彎道車禍1死 3年前同日同樣悲劇

2019-07-11 23:46

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 下周五報到發監

2019-07-11 20:21

要犯陳宏宗被警擊斃 家人不借禮儀廳辦葬禮周日火化遺體

2019-07-11 17:18

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

少女公車上被熊抱性騷擾疑雲 警積極調監視器追查

2019-07-11 16:38

影／漁船船長富貴角外海昏迷 基隆艦、直升機驚險救援

2019-07-11 18:00

台灣首位！刑事局女警官獲國際女警協會傑出獎

2019-07-11 17:28

涉嫌藏匿槍擊要犯陳宏宗 男子：只是僱他當竹筍工

2019-07-11 17:07

影／基隆女警「大頭芸」晉級人妻 宣導家暴超寫實

2019-07-11 18:41

蠻女砍老翁數十刀 砍完念「地藏王菩薩」

2019-07-11 21:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top