鐵路警察遭刺死 徐國勇：盼8月底前鐵路警察配電擊槍

2019-07-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



鐵路警察李承翰遭乘客刺死事件，引發各界議論，內政部長徐國勇今天說，他鼓勵警方大膽使用警械，警械使用必須明智、大膽，警械使用條例修很快送立法院，任何員警因公涉訟一律免費幫他請律師。對於警政署已採購電擊槍部份，只要驗收合格，立即發放，希望第一批八月底之前，配發給鐵路警察局使用，第二批航空警察使用，並呼籲全民全力支持警察用槍維護治安。

內政部長徐國勇今天到成功嶺主持替代役基礎訓練結訓典禮，這梯次受訓役男9成是警校畢業生，結訓後，立即投入社會維護工作。徐國勇期許這批警界新血不畏危難，冒險犯難，維護好社會治安。

徐國勇說，鼓勵警方大膽使用警械，「警械是維護治安使用的，不是不能使用，是應該要使用」，呼籲全民全力支持警察、維護治安。警械使用必須明智、大膽，警械使用條例修正，包括警械的使用，以及警械使用以後警察權益維護會做相關修正，會很快送到立法院。

他說明，警方因公涉訟部份，他在去年七月上任後立即指示，「任何員警因公涉訟，一律免費幫他請律師」。警政署有成立警察訴訟基金，不但成立警察專屬律師團，並設置法律諮詢專線電話，全力提供因公涉訟員警協助。