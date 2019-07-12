掃毒英雄轉傳蘇揆擲筆影片丟官 基層調查官反彈開砲

2019-07-12 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



前調查局高雄市調查處副處長顏正義因轉發蘇貞昌摔筆、同婚立法等假訊息，火速遭拔官調職，不過，顏被拔官卻引發不少基層調查官反彈，原因是顏在南機站主任期間，曾規劃逮捕「笙宏號」貨輪走私幕後大毒梟莊錦聰，被喻為掃毒無名英雄，辦案能力與待人處事備受肯定，有人認為調查班18期有內鬼，刻意流出LINE截圖讓顏丟官，昨在調查局內網發表「拒絕跟18期的學長通LINE」貼文，表達不滿心聲。

2014年2月南機站破獲「海順財」漁船走私375公斤Ｋ毒案時，顏正義剛接下南機站主任，當時顏獲悉南機站2013年偵破的巴拿馬籍貨輪「笙宏號」走私500公斤K毒案，竟與「海順財」毒品走私的幕後首腦均為同一人莊錦聰，因此決定斬草除根，暗中調兵遣將計畫把莊錦聰緝捕到案，如此便能阻斷毒品源頭。

南機站緝毒幹員將士用命，花了3個月時間對莊錦聰進行蒐證，最後錄到莊錦聰透過已故宋姓中間人僱船走私影像，還有監聽譯文，同年5月在高雄市中心一處豪宅外，將正準備駕駛豪華休旅車出門的莊錦聰拘提逮捕，並在莊錦聰家中搜出現金、衛星電話等物證，莊錦聰被捕時相當詫異，頻頻問調查官「你們怎麼知道我的」，最後坦承運輸毒品。

可惜的是，檢方將莊錦聰收押起訴後，法院沒多久就讓莊交保，莊趁機棄保潛逃大陸遭通緝，儘管調查局積極透過兩岸共打機制試圖緝拿莊，但政黨輪替後，兩岸共打陷入冰點，莊的行蹤至今成謎，莊從被捕到落跑的這段秘辛，迄今鮮為人知。

顏正義在南機站短短4個月，除逮捕「海順財」幕後主嫌莊錦聰，另與馬來西亞皇家肅毒局合作，偵破外型激似影星全智賢的韓籍女子申賢智夾帶海洛因闖關案，號稱掃毒幕後英雄；顏升任新北市調查處長3年半期間，督導偵辦過海巡署巡防艦「台南艦」圖利案、日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案。

顏正義被不少調查局同仁視為正派、體恤部屬的老長官，他在台東縣站當秘書期間，有同仁反應辦公室房舍老舊，經他奔走爭取，最後完成新大樓遷建。

顏正義原預計明年屆退，沒想到卻在18期同學群組中，轉傳蘇貞昌丟筆影片被拔官，還被輿論撻伐，令不少基層替他抱屈，有人昨天率先開砲，在內網署名「有內賊」貼文，主題是「拒絕跟18期的學長通LINE」、「大家都懂什麼意思」，意指顏是被同期同學出賣。

文章下方有人留言，是那幾個字害了顏副處長，如果只PO該影片，也就沒事；也有人說，在高雄18期的累犯不少；另有人指出，「喬王」人馬與「綠系」人馬，差別在那？最後有調查官回應，「佩服學長敢在這麼敏感的時候開這個版。」