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龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

蠻女砍老翁數十刀 砍完念「地藏王菩薩」

2019-07-11 21:36聯合報 記者王宏舜╱即時報導

傅姓女子長年吸食毒品、強力膠，去年1月呈現「安非他命中毒狀態」產生幻覺，拿菜刀砍...
傅姓女子長年吸食毒品、強力膠，去年1月呈現「安非他命中毒狀態」產生幻覺，拿菜刀砍殺相差26歲的李姓同居人數十刀，台北地院依殺人未遂罪判她6年10月徒刑。高等法院今開庭，她說「只記得砍完後有念『地藏王菩薩』」。記者王宏舜／攝影
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傅姓女子長年吸食毒品、強力膠，去年1月呈現「安非他命中毒狀態」產生幻覺，拿菜刀砍殺相差26歲的李姓同居人數十刀，李想求援，傅女卻拿刀擋在門口，讓李無從報警。5個小時後傅女離去，李才得空撥119求救。台北地院認為傅女自知有酗酒、吸毒、吸膠惡習卻不戒除，依殺人未遂罪判她6年10月徒刑；高等法院今開庭，她說「只記得砍完後有念『地藏王菩薩』」。

69歲的李姓老翁原和43歲的傅姓女子住在台北市文山區，去年1月7日傅女在吸食完安非他命後出現幻覺，怨懟李曾報警趕她出門、沒給生活費，先是拿茶壺砸他，再到廚房拿菜刀砍他。李頭部、頸部和背部有多處刀傷，血流不止。

台北地院囑託台北市立聯合醫院松德院區做精神鑑定，醫院認為傅女雖有思覺失調症病史，但她從1991年至2016年間主要前科都是吸毒，精神、行為異狀，應先考慮診是「安非他命中毒狀態」與「安非他命精神病」，而非思覺失調症；婦女案發次日接受警詢時，應答未顯示明顯乖離，犯行時應是處於「安非他命中毒狀態」，而非罹患「安非他命精神病」。北院認為傅女精神障礙、心智缺陷是「自行招致」，無從依刑法第19條規定減刑。

高院今開庭時，傅女表示印象中是砍李5、6下，但她不知道砍哪裡，只知道自己自言自語。她說，自己應該自首，但卻是跑去關門，一邊走還一邊跳舞，懊悔用這麼恐怖的手段砍同居人，也後悔「沒吃藥」。

律師辯護應再補充鑑定，釐清她的精神狀況除毒品中毒外，是否夾雜精神問題。

李姓老翁今天也到庭，他向法官表示遭砍後頭腦無法控制手腳，常常跌倒，並批評傅女不是真的中毒，而是「會殺人的流氓」。李說，自己差點死掉，一審判傅女6年10月徒刑，他覺得法律很公平，不能接受她上訴要求減刑。

婦女則向法官訴苦，聽到一審判決的刑度後「排尿不正常」，糖尿病也發作了。法官諭知候核辦。

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