資源回收男戀上賣菜女 衝突中刺死情敵被訴

2019-07-11 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



靠資源回收的戴姓男子（口罩者）心儀在市場賣菜的阮姓女子，明知對方名花有主，仍不斷打電話騷擾追求，甚至揚言殺了對方，最後也真的在衝突中刺死情敵湯姓男子。本報資料照片 分享 facebook 靠資源回收的戴姓男子心儀在市場賣菜的阮姓女子，明知對方名花有主，仍不斷打電話騷擾追求，好幾次在電話中與對方的湯姓男友爭吵，甚至揚言要取對方性命。結果，他今年3月與湯男在路上相遇發生扭打衝突，過程中，以不明刀械刺向湯男右胸，導致對方失血過多休克死亡，逃亡多日才落網；新北地檢署偵辦此案，認定戴男有殺人犯意，全案今天偵結起訴。

檢警調查，戴男（67歲，在押）以介紹工作為由要到阮女的手機號碼，每天都打10幾通電話噓寒問暖，過年過節還會送餅送紅包給對方，追求意圖十分明顯，但阮女拒絕後，他仍每天打電話，引發湯男不滿，衍生後續衝突，釀成悲劇。

案發後，戴男逃到三峽民生街的河堤邊，徒步溯溪過河後，脫下行凶的血衣隨手丟棄，變裝在三峽、土城等地躲藏多日，最後在樹林一處雞寮落網。

偵訊時，戴男起先辯稱是對方先持鐵棍攻擊，自己是隨手從回收物品中拿了一個鐵片順勢反擊，否認有殺人犯意，但隨後又在羈押庭稱自己只有拿著鐵片，是湯男朝他方向衝去，才會被鐵片刺到，結果說詞均未被採信。

檢方調查，死者傷勢經法醫鑑定為他殺，阮女也作證稱戴男曾揚言殺人，加上監視器畫面指證歷歷，因此認定戴男涉犯殺人。